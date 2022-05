In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, c’è grande curiosità su ciò che sta accadendo tra Beatriz Marino e Roger Balduino. Ovviamente la vita di lui è stata improvvisamente sconvolta dall’approdo in Honduras della sua ex partner. E nell’ultimo appuntamento con Ilary Blasi in diretta, c’era anche stato un confronto franco tra i due. Ricordiamo che il naufrago al momento sta insieme alla compagna di avventura Estefania Bernal e ora lui ha deciso di rompere il silenzio con gli altri naufraghi.

Già nelle scorse ore c’è stato il faccia a faccia tra Beatriz e Roger Balduino. “Sei venuta fino a qua? Bene…” chiede il modello con la ex compagna che replica: “sono arrabbiata con te, quando smetterai di mentire e dire bugie, hai detto che mi hai lasciato perchè sei cambiato”. E Roger ha replicato: “Abbiamo deciso questo insieme”. Secca la smentita di Beatriz: “devi essere uomo e dire che quello che dico è verità. Forse mi hai preso in giro tutto questo tempo. Mi hai ferita”. Ma veniamo al presente.





Isola dei Famosi, Roger Balduino indeciso su Beatriz e Estefania

L’arrivo di Beatriz Marino ha inevitabilmente creato degli scombussolamenti a Roger Balduino e questi giorni sono decisivi per comprendere se possano esserci sviluppi positivi. Nonostante lui avesse rivelato di non provare più sentimenti forti nei confronti dell’ex, stavolta sembra che qualcosa stia cambiando. Parlando con Nicolas Vaporidis, si è sbilanciato decisamente tanto e ha nominato ovviamente anche Estefania. Ne vedremo ancora delle belle sull’Isola, visto che il naufrago appare molto scosso.

Come ricordato da ‘Fanpage’, durante l’appuntamento con Ilary Blasi, Roger Balduino aveva esclamato a Beatriz Marino: “È vero, ero innamorato, ma è stato un anno fa. Ti ho detto che non torneremo mai insieme. Non ho mai detto di essere innamorato di Estefania e non lo sono più di te. Ho ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, mi piaci, sei la fidanzata che ho amato più di tutte, però non voglio più stare con te”. Eppure ciò che ha detto stavolta a Vaporidis apre a scenari inaspettati.

Nicolas non ha fatto giri di parole e, rivolgendosi a Roger Balduini, gli ha chiesto: “Ma se frequentasse qualcuno qui, saresti geloso?”. E lui: “Sì. Ho bisogno di pensare, non so chi sceglierei tra Bea ed Estefania”. Quindi, c’è decisamente molta incertezza nella testa del concorrente, che sta vivendo una crisi interiore senza precedenti. Ma dovrà fare una scelta precisa per sbrogliare questo triangolo amoroso.

“Io e Estefania…”. Isola dei Famosi, Roger Balduino finisce male: “Ecco, ora scopro tutto”