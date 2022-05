Nei precedenti articoli vi abbiamo parlato solo di cose positive riguardanti l’Isola dei Famosi, infatti nella serata del 13 maggio ha vinto la gara di ascolti tv battendo Carlo Conti e la trasmissione The Band. Inoltre, vi abbiamo parlato dell’annuncio di Ilary Blasi, che ha svelato l’arrivo di quattro nuovi concorrenti nella puntata di lunedì 16 maggio. Si tratta, come spiegato da lei stessa, di tre uomini “molto boni” e di una donna. Ma ora la produzione del reality show è finita nel mirino.

Prima di raccontarvi tutto sulle critiche giunte alla produzione dell’Isola dei Famosi fuori dall’Honduras, tornando ai dati sugli ascolti, il programma Mediaset ha vinto grazie a 2 milioni e 388mila telespettatori e uno share pari al 19%. In seconda posizione The Band di Carlo Conti con il 13,3% di share e 2 milioni e 77mila spettatori. Da segnalare anche 1 milione e 301mila telespettatori per Fratelli di Crozza su Nove e 1 milione e 215mila per Quarto Grado su Rete 4. Ma vediamo ora cosa è accaduto.





La produzione dell’Isola dei Famosi attaccata da Mauro Marin

Da parte di questo ex concorrente del GF è arrivata una critica sferzante alla produzione dell’Isola dei Famosi, sebbene lui stesso abbia dichiarato al settimanale ‘Mio’: “Avevo in piedi una trattativa per partecipare alla prossima edizione dell’Isola Dei Famosi, ma ho parlato con gli addetti del casting perché non me la sento per ora. Non ho mai sentito che abbiano preso delle vittime di incidenti simili al mio e per ora sono ancora sotto choc”. Poi ha svelato chi viene invece sempre scelto come naufrago.

A criticare l’Isola dei Famosi è stato Mauro Marin, che si è anche soffermato su due ex compagne di avventura al GF sempre a ‘Mio’: “Veronica Ciardi? Le ho fatto gli auguri perché si è sposata e ha due figli. Finisce qua. Sarah Nile non invitata al suo matrimonio? Ci sono rimasto male, ma sono affari loro in fondo. Mi dispiace, però, che alcuni rapporti si guastino”. Ma è quando si è concentrato sui metodi della produzione nello scegliere i naufraghi, che si scatenerà sicuramente una bufera.

Mauro Marin ha infatti detto al settimanale: “Prendono solo il cugino di, il fratello di, il padre di. Io sono solo il figlio di mio padre ma non ha nulla a che vedere con lo showbiz”. Alla luce di queste critiche, non sappiamo come reagirà la produzione della trasmissione di Canale 5. Staremo a vedere se un domani lui riuscirà a convincerla e ad approdare in Honduras.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi assente in diretta: ora si scopre il motivo