“Cambia tutto”. Rivoluzione a l’Isola dei Famosi, la decisione della produzione è ufficiale

Prende forma la squadra dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione condotta da Ilary Blasi si sta delineando. Mancano ancora un po’ di settimane al suo inizio previsto per marzo secondo le ultime, ma intanto già si parla di chi sarà presente. Come i fratelli Gianmarco e Luca Onestini. E poi tra gli altri possibili naufraghi sono usciti i nomi di Alessia Fabiani, Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il cantante Pago.

Con buona probabilità potremmo trovare anche la moglie di Aldo Montano Olga Plachina, e ancora Luigi Oliva (ex compagno di Pamela Prati), Loredana Lecciso con la figlia Jasmine e Jedà, il compagno di Vera Gemma. Recentemente Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha tirato fuori dal cilindro un altro personaggio di cui si parla molto e legato al GF Vip. Non è un concorrente, ma il marito di una vip nella casa. Parliamo di Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore sposato con Manila Nazzaro che sbarcherà in Honduras.

Non ci sono certezze né tantomeno conferme ufficiali, ci mancherebbe, ma Lorenzo Amoruso è tra i candidati più forti a partecipare all’Isola dei Famosi. Nella scorsa edizione Ilary Blasi ha avuto qualche critica e dei momenti non felicissimi dovuti ad ascolti non sempre entusiasmanti, ma Mediaset ha deciso di affidare nuovamente alla moglie di Francesco Totti le redini del programma. E Ilary con la consueta professionalità sta lavorando per non deludere le aspettative. Proprio in queste ore sono stati ufficializzati gli opinionisti del reality.





È stata TvBlog a rendere noti i nomi dei due opinionisti che saranno al fianco di Ilary Blasi: sono la ben nota Vladimir Luxuria e il super noto Nicola Savino. Personaggi che il pubblico conosce molto bene. Nata come Vladimiro Guadagno la scrittrice, blogger, politica e tanto altro si è conquistata la fama partecipando a programmi ma in generale imponendosi all’attenzione come attivista per i diritti civili. Sul secondo, invece, basta ricordare la citazione da Boris: “Una volta esistevano i conduttori per i programmi televisivi, ora li fa tutti Savino”.

Battute a parte si tratta di due personaggi che sicuramente faranno spettacolo e contribuiranno a rendere più ‘solido’ e possibilmente accattivante l’Isola dei Famosi. Nicola Savino ha anche condotto due edizioni nel 2011 e nel 2012. Vladimir Luxuria invece ha partecipato sia come concorrente, sia come inviata e opinionista. lnsomma Ilary Blasi può stare tranquilla. E voi, che ne pensate? Sono le persone giuste al posto giusto?