All’Isola dei Famosi starebbe per nascere una nuova coppia. Sì, avete capito bene: a poco più di un mese dalla fine del reality show, tra due naufraghi sembra che possa scoccare la scintilla giusta e i telespettatori stanno già sognando ad occhi aperti. La concorrente ha già confermato di avere interesse nei confronti del compagno di avventura, quindi non si sta facendo nulla non alla luce del sole. Ma anche lui ha ammesso che lei gli piace particolarmente, quindi a breve si conosceranno ancora più a fondo.

All’Isola dei Famosi siamo ad un passo dalla creazione di una nuova coppia, mentre durante la puntata c’è stato uno scontro tra Vladimir Luxuria ed Estefania Bernal. L’opinionista ha detto: “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico”.





Isola dei Famosi, in Honduras una nuova coppia?

Dunque, all’Isola dei Famosi una nuova coppia si starebbe per formare e chissà se già nella prossima puntata in diretta scopriremo qualcosa di ufficiale. Dopo che il concorrente è stato sconfitto al televoto e si è recato a Playa Sgamadissima, la naufraga ha rivelato: “Per fortuna è arrivato lui, ha portato un sacco di sole e felicità. Certo, sono contenta che sia arrivato lui”. E lui ha anche ammesso di essere entusiasta di questo incontro. Quindi, l’interesse sembrerebbe essere proprio reciproco.

Stiamo parlando di Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, che molto presto potremmo vederli insieme. La ragazza ha anche aggiunto nel corso della puntata del 23 maggio: “Sono felice che ci sia anche lui, adesso lo conoscerò meglio perché in Palapa nemmeno ci eravamo presentati”. Il pubblico, che si è riversato sui social network durante l’appuntamento serale con Ilary Blasi, ha già commentato che i due si fidanzeranno a stretto giro di posta. Vedremo se le previsioni saranno confermate o meno.

All’Isola dei Famosi ha deciso di andare via Alessandro Iannoni: “Mi spiace, devo lasciare L’Isola dei Famosi. Confermo la decisione e mamma è d’accordo. A casa mi mancano tutti, ma non è questo il motivo. Qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Il motivo è della mia università. Ho mantenuto la mia promessa di fare fino a maggio, ma non posso fare ancora. No, non posso rimandare questi esami”.

