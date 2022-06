Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger in infermeria. Realty senza pace. Per Nicolas un momento no dopo le accuse nelle ore scorse di Clemente Russo. Il pugile, da qualche settimana tornato in Italia, ha usato come pretesto lo scontro che l’attore ha avuto con Nick dei cugini di campagna. “Ho visto che ora danno tutti addosso a Nick. Il cerchio piano piano si sta stringendo. Tutti erano amici adesso però che mancano due settimane alla finale il cerchio si stringe e arrivano le sorprese. Anche quello che ieri era un tuo caro amico, gli altri si inventano un qualcosa per dire ‘tu sei falso’”, ha spiegato.



“Quella è la tecnica più semplice. Però io voglio dire una cosa importante. Ma ancora nessuno ha detto che Nicolas è falso? Tutti lo nominano, tutti gli danno il bacio di Giuda e ne esce pulito? Perché poi viene fuori immacolato rispetto agli altri. Guardatelo, sembra che sta recitando in un film in costume. Una recita dei tempi antichi”.





Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger in infermeria: cosa è successo



Un chiarimento tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani c’era stato. “Tu hai capito quello che ti ho detto in Palapa oggi? L’unica cosa che ti contesto è il fatto di non aver avuto la coerenza…”, ha detto Nicolas. Il cantante ha spiegato di non avere niente nei suoi confronti, aggiungendo però di non apprezzare determinati suoi modi di fare: “Io non ti ho mai detto che mi stai antipatico…Ci sono però dei tuoi modi che non sopporto…”. (Leggi anche “Lo dovete sapere”. Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis: confessione boom dietro le quinte)



Intanto, come detto, Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger sono finiti in infermeria. Non si sa di preciso quale sia il problema dell’attore, ma da ciò che si può intuire dalle immagini del daytime di oggi riguarderebbe la caviglia, il piede oppure la gamba intera. Infatti, il primo finalista di questa 16esima edizione raggiunge la barca zoppicando e aiutato dai suoi compagni d’avventura.



Nessun rischio sul loro seguito all’Isola con Nicolas, primo finalista, che era stato difeso da Guendalina Tavassi sempre sull’affare Nick. “Penso che Nicolas si è sempre esposto. A differenza di Nick che è sempre stato quello pacato e taciturno e che adesso guarda caso si sveglia ad un passo dalla fine e si sbizzarrisce. Ok tutto ci sta, ma allora fino ad oggi sei stato una persona che non eri. Io penso che lui adesso voglia uscire fuori, anche perché prima non si era visto nulla”.

“Carmen Di Pietro non è dimagrita”: il motivo per il pubblico dell’Isola dei Famosi