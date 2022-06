Isola dei Famosi, Marco Cucolo contro Nicolas Vaporidis: non doveva vincere lui. A meno di una settimana dal termine del programma piovono critiche sul vincitore. Nei giorni scorsi Marco Cucolo è stato al centro di alcune dichiarazioni da parte di Lory Del Santo. “Sembra che ci sia una positività nell’aria, io parto lui rimane a Milano, in America io ho degli amici, diciamo che si deve curare”, ha affermato a proposito del rapporto con il fidanzato.



E ancora: “Diciamo che è in sospensione, nel limbo dove non c’è giudizio al momento, tutti sono schierati dalla sua parte ma non sanno che deve subìre l’inferno. Ho notato che il pubblico, tutti i miei amici sono dalla sua parte”. Ma non solo. L’ex naufraga ra ien tempi di bilancio dopo un’avventura decisamente fitta di alti e bassi: “Se dovessi tornare a un reality non sarò più buona. Incassare tutto non paga”.





Isola dei Famosi, Marco Cucolo contro Nicolas Vaporidis: è falso



“Sarò diversa. Non sarò più quella che nasconde tutte le malefatte degli altri senza denunciare, assolutamente lo dirò in diretta tu mi stai accusando ma invece non è vero perchè hai mangiato”. Tornando a Nicolas Vaporidis, sia Lory che Marco Cucolo hanno attaccato l’attore romano. “Nicolas Vaporidis che è stato molto scorretto. Mi pento di non aver denunciato subito in diretta le sue scorrettezze. Devo comunque riconoscergli una grande bravura nelle strategie”, ha detto Lory Del Santo. (Leggi anche “L’ha fatto subito”. Nicolas Vaporidis, lo hanno visto così dopo la vittoria all’Isola dei Famosi)



Mentre Cucolo la ha definito il “naufrago peggiore”. Entrambi, invece, hanno molto apprezzato Nick Luciani: “Una persona molto creativa e che soffriva meno la fame. Avrei voluto vincesse lui e non Nicolas”. La regista ha definito il cantante de I cugini di campagna una “persona integra”. Edoardo Tavassi invece è di tutt’altro avvisto. Ha dedicato a Vaporidis la sua prima storia su Instagram tornato dall’Honduras: “Vincitore Nicolas, non poteva andare meglio di così. So’ troppo contento. Nicolas ti voglio troppo bene”.



Edoardo ha poi mandato frecciate a Mercedesz. “Non mi sono mai fidato di lei…Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi coglinavo tutti! Io non vi ho preso per il c*o ma perchè non voglio farlo con me stesso”.

