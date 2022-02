Si comincia a parlare dei protagonisti che saranno ‘spediti’ all’Isola dei Famosi. Come sapete, il programma ripartirà su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Da quello che si sa, i concorrenti saranno divisi in single e coppie. E ora, il settimanale Nuovo Tv ha svelato la prima coppia, appunto, del reality. Si tratta di Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. A raccontarlo in prima persona è proprio la Del Santo che appare più determinata che mai a vivere questa nuova avventura. Come ricorderete, non è la prima esperienza per Lory Del Santo in Honduras.

La showgirl e regista ha già vinto l’edizione del 2005 dell’Isola dei Famosi, all’epoca ancora condotta da Simona Ventura e in onda su Rai Due. Ora però Lory Del Santo non vuole vincere, ma semplicemente divertisti, così ha detto. “Sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione”. Insieme a lei ci sarà Marco Cucolo con il quale ha già condiviso l’esperienza a Pechino Express nel 2016.

Le cose sono cambiate da allora: fino a poco tempo fa infatti, il giovane non era intenzionato a partecipare all’Isola dei Famosi ma dopo un confronto con la compagna ha cambiato idea. Chi li segue lo sa: i due sono innamorati, alla faccia delle malelingue, da ben 9 anni. Per quanto riguarda gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, per ora ci sono solo pettegolezzi.





Secondo i rumors però questi sono i nomi che a breve saranno presentati da Ilary Blasi per Isola dei Famosi 2022: i Cugini di Campagna, Floriana Secondi, Ilona Staller-Cicciolina, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro, Ilaria Galassi (ex ragazza di Non è la Rai), Nicole Daza (fidanzata del velocista Marcell Jacobs), Jeremias e Gustavo Rodriguez (fratello e padre di Belen).

Per gli opinionisti anche nulla di certo: si era parlato di Nicola Savino e Vladimir Luxuria ma alla fine l’ex parlamentare avrebbe rifiutato la proposta. E riguardo l’inviato, siamo ancora in alto mare, letteralmente. Massimiliano Rosolino? Alvise Rigo? Il ritorno di Alvin (che conosce alla grande le dinamiche dell’Isola dei Famosi)? Staremo a vedere.