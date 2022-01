La rivoluzione all’Isola dei Famosi è completa. A pochi mesi dal via ufficiale del reality, probabilmente alla fine di marzo una volta terminato il Grande Fratello Vip, continuano ad uscire indiscrezioni sul programma che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi. Tante carne al fuoco. A quanto sembra infatti pare che i due nuovi opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, confermati da Tv Blog. Sullo stesso blog si leggono anche le ultime novità in merito ai concorrenti.



Tra questi ci saranno Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Questi nomi si uniscono ad altri già in circolazione, per esempio a Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso, svelato a Casa Chi. Ma la vera bomba all’Isola dei Famosi riguarda un ritorno: quello di Ilona Staller. ‘Cicciolina’ potrebbe infatti arrivare sull’isola accompagnata dal figlio Ludwig Maximillian Koons. Classe 1992, nato dal burrascoso matrimonio tra Cicciolina e Jeff Koons, artista statunitense tra i più celebri per le sue opere che illustrano l’american way of life.



Per alcuni siti di gossip l’affare sarebbe praticamente fatto. “Ludwig vorrebbe entrare nel mondo del cinema e chissà che questa esperienza all’Isola dei famosi gli dia quella visibilità per aprirgli quelle porte”, fa sapere Tvblog. Per Ilona Staller un ritorno alla normalità dopo la morte del fratello scomparso il 2 gennaio. A dare la terribile notizia era stata l’ex pornostar.







“Era giovane e sano. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia”. Poi aggiunge: “È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio!!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata …che…??”. Su Twitter aveva scritto: “Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino”.



Un vuoto incolmabile nel cuore di Ilona che viene subito circondata dall’affetto dei suoi numerosissimi fan, che si uniscono simbolicamente intorno a lei per un grande e affettuoso abbraccio di conforto. L’avventura a l’Isola dei Famosi potrebbe aiutarla a superare questa tragedia.