“Salta tutto”. Isola dei Famosi, ancora guai per Ilary Blasi: sono in 3 a dire di no

È già tutto deciso. Subito dopo la finalissima del 14 marzo del GF Vip sarà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi a prendere il posto del reality condotto da Signorini. L’anno scorso a vincere è stato Simone Paciello, noto con il nome d’arte di Awed. L’influencer è riuscito ad avere la meglio grazie alla sua ironia, ma anche alla sua grande forza d’animo. E si è così portato a casa il premio da 100mila euro. Dietro di lui Valentina Persia e poi terzo Andrea Cerioli.

Ora è il momento di pensare all’Isola dei Famosi 2022 che prenderà il via lunedì 21 marzo. E Ilary Blasi e il suo staff sono naturalmente al lavoro per preparare tutto al meglio e regalare ai telespettatori un grande spettacolo. Intanto c’è una novità: nel reality ci sarà spazio non solo per concorrenti singoli, ma anche per coppie di giocatori. Già spuntati fuori i primi nomi: al via dovrebbero esserci, tra gli altri, Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo. Per il fratello di Belen si tratterebbe di un ritorno dopo l’esperienza nel 2019.

Sono stati fatti anche i nomi di altri vip, ovvero Alex Nuccetelli, Matilde Brandi e Patrizia Rossetti. Ma pare che le trattative con loro siano saltate. Purtroppo per Ilary Blasi sembra che i problemi non siano finiti qui. Ora l’attenzione è tutta rivolta a tentare di capire chi sarà al fianco della conduttrice come opinionista. Se ne è parlato durante le Chicche di Gossip di Casa Chi con l’esperto Gabriele Parpiglia.





Ci sono diverse novità. “A proposito di Massimiliano Rosolino – ha spiegato Parpiglia – la situazione è questa. Noi avevamo dato la notizia che Massimiliano Rosolino sarebbe stato di nuovo l’inviato de L’Isola dei Famosi per il 2° anno consecutivo. E anche Rosolino so che era convinto di ricoprire il suo ruolo. Solo che qualcosa all’ultimo minuto è saltato”.

Nessun problema, invece, per l’altro inviato Alvin. La novità è rappresentata da Nicola Savino che sarà uno degli opinionisti all’Isola. Ma non solo: “È entrata nel cast – dice Parpiglia – anche Carolina Morace che ricopre un po’ il ruolo che aveva Isolde Kostner nella scorsa edizione, la sportiva di turno. In studio se da un lato c’è Savino, dall’altro doveva esserci Vladimir Luxuria. Mi risulta in questo momento che ci siano dei problemi per il contratto di Vladimir. Al momento pare sia saltata”.

E ancora: “La prima scelta di Ilary Blasi era Amanada Lear. Non si è concretizzata per due motivi. Uno di salute, che non sto qua a dire e uno dovuto per un contratto che non è andato a buon fine. Per il momento c’è solo Nicola Savino. da escludere la presenza di Soleil come ospite. Anche Ambra è saltata, come Amanda Lear…”. Insomma per Ilary c’è ancora da lavorare per completare lo staff. E il tempo stringe.