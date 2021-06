Il 7 giugno la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Awed, all’anagrafe Simone Paciello, classe 1996, youtuber da oltre due milioni di follower su YouTube e 1,7 milioni su Instagram. Il naufrago napoletano ha battuto in finale la comica romana Valentina Persia, anche lei in Honduras dal primo giorno, terzo classificato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, al quarto si è piazzato invece Ignazio Moser.

Nell’ultimo video pubblicato sui social prima di partire per l’Honduras, Awed aveva dichiarato: “Sarò il proprio YouTuber in un reality come l’Isola dei Famosi, sono una cavia umana. Questa è la mia prima esperienza televisiva grossa e leggo tanti vostri commenti positivi per questo vi dico grazie [..] Ce la farò? Non lo so. L’unica cosa che so è che ce la metterò tutta”. E così è stato.

I naufraghi sono ormai tornati in Italia e dopo qualche disguido in aeroporto sono tornati alla vita di tutti i giorni. “Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai… I bagagli sono rimasti a Parigi. Non è tutto. Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di quest’Isola, sempre il solito”, aveva raccontato Ignazio Moser insieme ad Awed e Andrea Cerioli.





Terminata la lunga odissea, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, arrivata in Honduras per la finale, sono arrivati a casa a Milano e in una serie di Instagram story l’ex naufrago ha rivelato un retroscena molto curioso sull’Isola dei Famosi. In Honduras, insieme ai concorrenti italiani, c’erano anche quelli dell’edizione spagnola Supervivientes e Moser ha rivelato che loro ne erano a conoscenza.

“Mi sono svegliato con una notizia che riguarda il povero Gianmarco Onestini che sta facendo L’Isola dei Famosi spagnola. Qua vi racconto un aneddoto che riguarda Andrea Cerioli. Lui aveva questa grande capacità di illudere noi altri concorrenti su ipotetici immaginari fantastici scenari che ci contornavano”, ha racontato Ignazio Moser.

Poi il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rivelato: “Sentivamo della musica ed Andrea ci diceva ‘Ah gli spagnoli si divertano, chissà quanto mangiano’.. Ma oggi ho visto che a Gianmarco hanno fatto un clistere quindi credo che anche questa volta il buon Cerioli ci abbia illuso, quindi da ora in avanti sarà Andrea The Illusionist Cerioli”.