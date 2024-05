Isola dei Famosi, Francesco Benigno torna all’attacco di Vladimir Luxuria. Spuntano chat e messaggi audio. Benigno ha raccontato tutto in un lungo video apparso sui social. Le prime accuse sono per la conduttrice: “Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa”.

“Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie. Poi ci sono questi giornaletti on line che dicono che sono omofobo, che sono stato asfaltato, ma a questi basta che gli dai 200 euro e scrivono”. Poi l’attore ha mostrato un video in cui Luxuria replica ai suoi attacchi e nomina anche Alessandra Di Sanzo.





Benigno ha quindi tirato in causa un truccatore che non sarebbe troppo onesto: “Io ti ho insultato? E quelli che mi hai fatto tu? Io ho attaccato la tua identità? E tu mio figlio. Poi sotto quel suo video hanno commentato anche artisti più o meno conosciuti, ex artisti. Anche qualche amico comune gay ha commentato, uno in particolare, che ha scritto ‘Brava Vladimir hai detto tutto perfetto’. Questo è un truccatore che conosco”.

Poi ha rincarato lo dose: “Ipocrita, scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava. Ma poi sparli di lei dietro. Appena arrivano i vocali di quello che dite alle sue spalle… poi le scrivete che è stata brava. Spiegagli perché alle spalle fate tutto sto schifo. Perché in pubblico ti nascondi e fai il suo amico, mentre le sparli alle spalle. Niente si fa che tutto si sa caro mio”.

Poi ha condiviso con i suoi spettatori una chat WhatsApp cin cui l’attrice Di Sanzo ammette di non aver condiviso l’intervento di Vladimir a L’Isola sugli sfoghi di Francesco. “Io con Alessandra ho lavorato e le ho chiesto di interpellare Vladimiro per farmi chiedere scusa e lei se ne è lavata le mani. Vladimiro nel suo video dice che devo la popolarità al film Mery Per Sempre con la trans Alessandra, la meravigliosa e stupenda Di Sanzo. Eppure sentite voi cosa dice la meravigliosa Alessandra di questa persona con quella faccia senza trucco […] Hai sentito Vladimir quante ne ha dette le tua meravigliosa Alessandra?!”.