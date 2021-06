Eccoci, per il gran finale è questione di pochissimo. L’Isola dei Famosi edizione 2021 volge al termine e lunedì 7 giugno sapremo finalmente chi vincerà. Prima Ignazio Moser, con la famosa rasatura a zero e poi Andrea Cerioli sono stati i primi ad aggiudicarsi un posto nella giornata conclusiva quando Ilary Blasi incoronerà il campione. Sono state settimane dure, durissime, ricche di colpi di scena e discussioni. Lotte intestine e strategie, infortuni, squalifiche e abbandoni per infortuni.

Mai come in questa stagione il pubblico si è divertito e ha ‘sofferto’ con Gazza Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Elisa Isoardi e gli altri. Ora però siamo alla resa dei conti. Dopo Moser e Cerioli sono stati designati gli altri quattro finalisti. Si tratta dell’influencer Awed, dell’organizzatore di eventi e vocalist Matteo Diamante, della comica e doppiatrice Valentina Persia e della modella Beatrice Marchetti. Non c’è più tempo da perdere, il grande giorno si avvicina.

Dopo tanti giorni su un’isola, vivendo in condizioni estreme, i naufraghi hanno fatto un bilancio delle rispettive esperienze. Percorsi e vicissitudini diverse che hanno tirato fuori il meglio e in qualche occasione il peggio dei concorrenti in gara. Beatriche Marchetti, ad esempio, è soddisfatta di sé: “Mi sono data da fare. Sono entrata anonima e ne esco una donna con due pal** così”. Le settimane da sola su Playa Imboscadissima, evidentemente, si sono fatte sentire.





Dal suo canto Awed, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico, ha confessato la propria ‘strategia’: “La tecnica perfetta è non fare niente, se no poi crei delle aspettative”. Una sorta di messa in pratica del famoso proverbio di Confucio: “Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico…”. Anche Andrea Cerioli, proverbiale le sue lamentele nella lotta contro la fame ha dichiarato: “Ci siamo meritati tutti un posto in finale, abbiamo dato il 100%”.

E non è un caso che sia proprio lui, Andrea Cerioli, ad ammettere che tutto sommato tornare alla vita normale sarà quanto di più gradito. Della vita sull’Isola, infatti, “non mi mancherà niente – le sue parole -, alzarmi con il mal di schiena, la sabbia nelle orecchie”. Diversa l’opinione di Ignazio Moser: “Andrea è molto cinico, certamente non ci mancherà soffrire la fame, ma vivere l’Isola sì”.

Valentina Persia dice: “Mi sto godendo questa nuova Isola, mentre loro parlano di cose da giovani, ma è normale”. Infine Matteo Diamante sull’Isola ha trovato più di un tesoro: “La nostra amicizia qui si è consolidata qui – ha detto riferendosi ad Awed – anche dopo l’Isola avrà sempre una spalla sulla quale contare. Alla fine sono un tenerone”.