Sono uscite notizie davvero incredibili su due concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, che ormai sono praticamente sulla bocca di tutti per qualcosa di molto positivo. Guendalina però ha avuto non poche discussioni nelle scorse ore con il fratello Edoardo, a tal punto che quest’ultimo voleva addirittura richiedere l’intervento della produzione. La speranza è che i due possano chiarirsi definitivamente e la puntata del 7 aprile si dovrebbe rivelare decisiva.

“Sei una me…”, gli ha detto Guendalina Tavassi lasciando tutto il gruppo attonito. Successivamente i fratelli Tavassi sono stati chiamati insieme in un confessionale per confrontarsi ed è lì che sono scoppiate le scintille. Fino alla minaccia di addio di Edoardo, tanto era furioso: “Ha un modo di dire le cose che mi fa rosicare. Voglio tornare a Roma adesso, chiamate la produzione – ha sbottato Edoardo – Non mi va di sentire le tue str…”. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.





Guendalina Tavassi e Floriana Secondi favorite per vittoria Isola dei Famosi

Adesso sono dunque arrivate notizie bomba su Guendalina Tavassi, che coinvolgono anche il fratello Edoardo che gioca in coppia con lei, e Floriana Secondi. Il pubblico ne era pure certo, ma staremo a vedere se ovviamente queste previsioni si tramuteranno in realtà. C’è ancora tantissima strada da fare per tutti i concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’, ma qualcosa sembra già essere stato delineato. E non resta che aspettare le prossime settimane per comprendere se queste voci saranno confermate o meno.

Stando a quanto ipotizzato da ‘Stanleybet’, Guendalina Tavassi (e suo fratello) e Floriana Secondi sono le favorite alla vittoria de ‘L’Isola dei Famosi’. Il successo della prima è quotato solamente a 4 volte la scommessa, mentre quello di Floriana a 5. Subito dopo c’è Clemente Russo a 6. A 6 anche Gustavo e Jeremias Rodriguez, Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal. A 7 troviamo poi Blind e Roberta Morise, oltre a Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. E vediamo invece chi è sfavorito.

Infine, a 8 abbiamo Ilona Staller e Rogerio Balduino, a 10 Lory Del Santo e Marco Cucolo, Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni. A 20 i Cugini di Campagna con Nick. Ovviamente si tratta di pronostici di ‘Stanleybet’, quindi non è ancora possibile stabilire esattamente se saranno rispettati o meno. Ma Guendalina Tavassi e Floriana Secondi si preannunciano avversarie dure da affrontare.

