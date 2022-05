Nella serata di venerdì 27 maggio ci sarà un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi e una delle protagoniste sarà Estefania Bernal. Secondo quanto è stato possibile apprendere da alcune anticipazioni sull’appuntamento in diretta su Canale 5, per la modella si tratterà di un momento clou, probabilmente il più importante da quando si trova in Honduras. Ovviamente non sarà l’unica a dover fare dei passi decisivi per il futuro nel programma a un mese dal termine della trasmissione.

All’Isola dei Famosi Estefania Bernal è stata duramente criticata da Vladimir Luxuria nella precedente puntata: “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto? Sarebbe stato anche chiedere scusa a tutti noi come pubblico, che siamo stati presi in giro da questa fiction mal recitata, manco The Lady veniva così”.





Isola dei Famosi, Estefania Bernal farà una scelta importante

Secondo quanto rivelato dal sito La Nostra Tv, non sarà l’unica Estefania Bernal a doversi rendere protagonista di qualcosa di inaspettato all’Isola dei Famosi. Infatti, è emerso che Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi saranno molto presumibilmente tentati dal cibo e quindi sarà anche messo in discussione il loro legame di amicizia. Bisognerà capire se i due resteranno uniti fino alla fine o se ci potranno essere degli scricchiolii a causa di ciò che l’Isola ha in serbo per entrambi i naufraghi.

Dunque, pare che Estefania Bernal ascolterà attentamente alcune parole della conduttrice Ilary Blasi, che la inviterà a fare una scelta davvero fondamentale. Dopo ciò che avrà deciso di fare, la ragazza sudamericana potrebbe creare un bel po’ di malcontento negli altri compagni di avventura. Allo stato attuale non è stato riferito altro, quindi per tutti i dettagli bisognerà inevitabilmente attendere l’inizio della puntata dell’Isola dei Famosi, che si preannuncia comunque scoppiettante.

Intanto, sull’Isola dei Famosi si parla di intervento estetico per Carmen Di Pietro: “Lei è stata rifatta una settimana fa – ha aggiunto la dottoressa Dvora Ancona – perché prima aveva la faccia diversa. Adesso è tutta rimpolpata. Carmen ha qualcuno che è andato lì e ha rifatto lei e anche degli altri. Non da tre, ma un medico l’ha rifatta da una settimana”. Invece altri, tra cui l’ex naufrago Luca Vismara, hanno smentito questa ipotesi.

