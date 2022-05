Si avvicina la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi. In studio con lei ci saranno i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin. C’è grande curiosità per capire come si stanno evolvendo le dinamiche tra i naufraghi. Innanzitutto i naufraghi saranno chiamati a una scelta: stare a favore o contro Guendalina Tavassi.

Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro la concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo. Quindi è probabile che ci sarà un confronto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Possibile che la conduttrice li metta l’uno di fronte all’altra.





Isola dei Famosi eliminazione, a rischio Mercedesz Henger

In questi giorni la figlia di Eva henger è stata accusata dal concorrente romano di aver finto un interesse nei suoi confronti solo per andare avanti il più possibile nel gioco. E stasera probabilmente la conduttrice proverà a far chiarire i due naufraghi. Ci sarà anche spazio per le emozioni: una sorpresa romantica è stata pensata per Blind, con la tanto amata fidanzata Greta pronta a sbarcare in Honduras per riabbracciarlo. Ovviamente non mancherà il momento più importante, quello dell’eliminazione.

Uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Uno dei due naufraghi rischia di andare a finire su Playa Sgamada. Su questa spiaggia Là l’eliminato troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Blind.

Come più volte detto Ilary Blasi, Playa Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. Va ricordato che il televoto è in positivo: ai telespettatori viene chiesto chi vogliono salvare tra Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger. Ad avere la peggio dovrebbe essere la figlia di Eva Henger: stando ai sondaggi, la ragazza viene data sempre perdente nel confronto con l’attore. Per ora si tratta di sondaggi e si attende l’esito definitivo che verrà dato durante la puntata di venerdì 20 maggio.

