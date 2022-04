Isola dei Famosi, è polemica. Ieri, lunedì 18 aprile, è andata in onda un’altra attesa puntata del programma condotto da Ilary Blasi. E alla fine in nomination, e quindi a rischio eliminazione, sono andati Estefania e Roger, Ilona Staller, Marco Senise e Nick dei Cugini di Campagna. Come sapete quest’ultimo, dopo essere sbarcato in Honduras assieme al compagno Silvano Michetti, ha dovuto continuare da solo l’avventura ne reality.

Questo perché Silvano è stato squalificato per aver proferito una bestemmia non appena messo piede sull’Isola. Un provvedimento che è stato fortemente contestato dal fratello del diretto interessato che nei giorni successivi ha inviato una diffida a Mediaset. “L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate – ha scritto Ivano Michetti – è molto chiaro: si sente Santo Dio. L’espressione non può considerarsi né blasfema dei confronti di Dio o della religione né una bestemmia”. Ma il provvedimento non è stato ritirato.





Ora spunta un’altra polemica sempre sui Cugini di Campagna. L’esperta di gossip e influencer Deianira Marzano ha infatti notato un particolare curioso. Dopo le nomination di ieri il pubblico attende con impazienza, la settimana prossima, di sapere chi verrà eliminato tra Estefania, Roger, Ilona Staller, Marco Senise e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Proprio su quest’ultimo è stata diffusa un’immagine che sta accendendo una forte discussione.

Secondo la Marzano Nick Luciani dovrebbe prendere parte insieme agli altri componenti della band I Cugini di Campagna ad una cena spettacolo in un ristorante. Il problema è che l’evento è previsto per domenica 15 maggio. Quindi, la stessa Deianira sottolinea: “Ma tutto apposto, quindi deduco uscirà uno dei cugini”. Insomma l’influencer afferma che c’è qualcosa che non va: si tratterebbe dunque di una eliminazione programmata?

Dunque l’esperienza dei due componenti dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi è stata davvero problematica. Prima l’eliminazione record di Silvano Michetti, adesso si scopre questo. Se anche Nick deve partecipare alla cena del 15 maggio col resto della band la sua eliminazione è scontata? O meglio programmata? La domanda, vista la locandina diffusa in rete da Deianira Marzano, è lecita. E qualcuno dovrà pur chiarire la faccenda.

