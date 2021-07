“Non sono stata bene”. Elettra Lamborghini, tutti lo avevano notato ma la verità viene fuori solo adesso

Durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi in tanti hanno mosso delle critiche contro Elettra Lamborghini, scelta nel ruolo di opinionista del reality. Il visconte Ferdinando Guglielmotti ha detto di averla trovata “inutile e noiosa”. Beppe Braida l’ha definita un alieno “perché sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte. Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio. Non credo che lo faccia solo per il cachet, però… Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave. Come se fosse sulle nuvole e poi ritorna”.

Daniela Martani si era invece lamentata dei giudizi espressi da Elettra Lamborghini nei suoi confronti: “Ha detto che è un bene che sono tornata a casa in Italia. Ci sono rimasta un po’ male. Non me l’aspettavo da Elettra Lamborghini. Anche perché siamo unite dalla scelta etica di non mangiare carne. Ovviamente con questo non voglio dire che dovevo per forza esserle simpatica. Forse si è lasciata condizionare anche lei. A me non sembra di aver fatto una brutta figura sull’Isola. Anzi, per come sono di solito sono stata molto tranquilla. Non me l’aspettavo. Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi mi hanno difesa e so che a loro è dispiaciuto che io fossi uscita. Magari più avanti avrò modo di chiarire con Elettra Lamborghini”.

Parole non proprio dolci anche da parte di Nino Formicola (vincitore dell’Isola dei Famosi 2018) che si è rivolto ai colleghi di Elettra Lamborghini Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi: “Svarioni e figuracce. Evidentemente non sapevano niente dei naufraghi”. Insomma più di qualcuno non ha apprezzato Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi. In alcuni tratti è apparsa assente o poco interessata alle dinamiche del reality che era stata chiamata a commentare. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Lamborghini ha spiegato come ha vissuto quell’esperienza.





Nel corso dell’intervista le è stato chiesto se nel ruolo di opinionista si sia sentita un pesce fuor d’acqua. Ed Elettra Lamborghini ha rilasciato la sua versione dei fatti: “Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico”.

“Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. È stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato”, ha detto la bella ereditiera. Insomma Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio e ha spiegato il motivo per cui è apparsa assente nel ruolo di opinionista. Probabilmente le conseguenze del Covid hanno pesato sul suo stato d’animo.