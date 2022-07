Isola dei Famosi, in Honduras gli occhi di Edoardo Tavassi erano per Soleil Sorge. A rivelarlo è lo stesso ex naufrago nel corso di una diretta su Instagram. Sottoposto a una raffica di domande da parte dei follower ha detto che una volta rientrato in Italia si è tolto qualche sfizio, come panino con l’hamburger e pizza, ma ha dichiarato di essere a dieta. Ha poi svelato che non è ancora convinto del suo nuovo look e non sa se terrà il taglio dei capelli corto.



Tra le tante domande ce n’era una legata lavoro fa, con una faccina che ride. Edoardo Tavassi ha rivelato di occuparsi di fare video per dei chirurghi plastici. Mentre sono in corso gli interventi, lui è presente e riprende l’operazione per poi montarne il video. “Lo facevo già prima e ho ricominciato”, ha aggiunto. Poi ha parlato di Soleil Sorge.





Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi preso da Soleil Sorge



“Quando l’ho vista arrivare mi si è bloccato tutto”, ha detto l’ex isolano. Edoardo, riporta Blasting news, ha raccontato che lui, ma anche Nicolas Vaporidis ed Alvin stavano con la bocca aperta imbambolati quando si è presentata Soleil Sorge. Tavassi ha spiegato che si sono fermati a guardarla perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è davvero una bellissima ragazza. (Leggi anche “Mi sono dovuta fermare”. Soleil Sorge, l’assenza che ha preoccupato il pubblico: “Mi è successo”)



Secondo il fratello di Guendalina, l’italo-americana non è soltanto una donna bella. Anzi, prendendo come esempio la prova dell’uomo vitruviano, quando Soleil ha effettuato alcuni salti carpiati, l’ex naufrago ha notato che è molto forte. Nei giorni scorsi di Edoardo (e Nicolas) aveva parlato Mercedesz Henger. “Sono felice che abbia vinto lui questa edizione. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo”.



Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto”. Il racconto di Mercedesz prosegue con la rivelazione di una chiamata a Edoardo Tavassi. “Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”, rivelava Mercedesz Henger.

“Allora fa sul serio”. Edoardo Tavassi, è il suo momento. L’Isola dei Famosi gli ha fatto bene