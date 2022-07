Edoardo Tavassi, nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi. In pochissimi mesi il fratello di Guendalina è riuscito ad ottenere un consenso impensabile e che forse nemmeno lui sperava veramente di avere. Ma l’esperienza in Honduras ha convinto pienamente il pubblico, che lo avrebbe visto con piacere vincitore del reality show se solo non fosse stato costretto a ritirarsi per un infortunio. Ma ora è pronto a rimanere nel piccolo schermo e potrebbe diventare protagonista in un nuovo format, anch’esso seguito.

Edoardo Tavassi, nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi. E non è l’unico concorrente dell’ultima edizione ad essere stato adocchiato. Infatti, Funweek ha detto che Carmen Di Pietro, archiviata l’esperienza come naufraga dell’Isola dei Famosi, sarebbe pronta a rimettersi subito in gioco ma non più in veste di concorrente. Potrebbe diventare l’inviata speciale dell’Isola dei Famosi spagnola, ovvero Supervivientes. E al sito Fanpage non ha escluso la possibilità di diventare inviata un giorno.





Edoardo Tavassi, nuovo programma dopo l’Isola dei Famosi. Questo almeno stando a quanto anticipato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, che in anteprima ha delineato il possibile futuro dell’ex naufrago. All’interno della rubrica intitolata Chicche di gossip, è emerso che l’uomo potrebbe essere uno dei volti principali di una prossima trasmissione. E per il pubblico sarebbe un’altra importante occasione per conoscerlo ancora meglio e apprezzare soprattutto le sue doti più divertenti.

Secondo Chi, Edoardo Tavassi potrebbe prendere parte al programma Lol – Chi ride è fuori, che è visibile su Amazon Prime Video. Nel caso in cui la selezione dovesse andare a buon fine, sarebbe tra i concorrenti dell’edizione numero tre del programma. Ovviamente si resta in attesa di riscontri ufficiali da parte del diretto interessato e della trasmissione, ma i telespettatori stanno iniziando a sognare ad occhi aperti. Hanno tanta voglia di rivedere all’opera il sorprendente fratello di Guendalina.

Tra le tante domande fatte dai fan, Edoardo Tavassi ha risposto scherzando su questa faccina: “Ride, perché io non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro mo”. Dopo questa premessa ironica e giocosa, Tavassi ha parlato del suo lavoro: si occupa di fare video per dei chirurghi plastici. Mentre sono in corso gli interventi, lui è presente e riprende l’operazione per poi montarne il video.

