Isola dei Famosi 2024, tensione alle stelle durante la puntata di ieri 18 aprile. Il collegamento si è aperto con una considerazione della conduttrice sul caso Benigno. “Abbiamo deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”, ha spiegato. Per poi lasciare intuire quello che è successo. “Questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, ma non si può trascendere. Credo che non mostrare queste immagini, non esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa”.

“E anche per Francesco Benigno, che dovrebbe ringraziarci che non le facciamo vedere”. I commenti non sono mancati. “Ho letto molti commenti relativi al fatto che non è stato fatto vedere il video di Francesco, credo che invece doveva essere visionato dal pubblico”.





Isola dei Famosi 2024, notizie rassicuranti sulla salute di Marina Suma

“L’unica cosa bella di questo programma è il mare di Honduras”. E ancora: pubblico che chiede a gran voce che il video venga trasmesso. Cosa che non accadrà. Intanto ieri, Vladimir Luxuria ha chiesto a Elenoire Casalegno di aggiornarla sulle condizioni di salute di Marina Suma. Marina che ha risposto personalmente: “Sono integra, non sono a metà per fortuna”.

E ancora: “Sto bene, niente di rotto, però ho avuto uno strattone molto forte. Sono sotto antinfiammatorio perché ho dei dolori alla schiena e alle costole. Però va bene dai, spero passerà”. Marina Suma si era fatta male durante una prova sollevando le critiche di Pietro Fanelli, responsabile senza colpe dell’infortunio.

“Ho fatto un gesto di umanità verso una donna, come è giusto che sia. Mi è stato fatto rifare. Volevo dire che non siamo carne da macello. L’ho voluta aiutare perché sapevo di farle male e non volevo. La responsabilità è vostra, non mia. Una donna si è fatta male per colpa vostra”, si era sfogato contro Vladimir.