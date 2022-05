L’Isola dei Famosi terminerà tra poco più di un mese e a fare rumore in queste ore è ciò che è emerso sui cachet dei concorrenti. Come sapete, alcuni hanno abbandonato il reality show e hanno quindi deciso di non proseguire l’avventura in Honduras. Ad alzare bandiera bianca sono stati Blind, Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. Ma chi è invece rimasto percepirà delle somme straordinarie, che stanno già facendo rimanere senza parole milioni e milioni di telespettatori.

Prima di parlarvi del cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, dopo l’esperienza nel programma Guendalina Tavassi ha ricevuto una sorpresa dal fidanzato una volta rientrata in Italia. La sua dolce metà l’ha accolta con dediche bellissime e la presenza di palloncini, dolci, alcuni bigliettini romantici, dei fiori e tantissimi cuori. Federico Perna è follemente innamorato della sorella di Edoardo Tavassi e lo ha dimostrato coi fatti, regalandole un’accoglienza indimenticabile.





Isola dei Famosi, il cachet dei concorrenti rimasti in gara

Adesso, il sito Anticipazioni Tv è riuscito ad apprendere quanto guadagneranno i concorrenti dell’Isola dei Famosi rimasti ancora in gioco. Un cachet pazzesco e che è notevolmente aumentato rispetto all’inizio. In particolare, sono stati fatti alcuni nomi di naufraghi che avranno l’opportunità di ottenere molto più denaro in più. E questo sicuramente è stato uno dei motivi principali, che ha spinto molti di loro ad accettare senza troppi indugi la proposta della produzione dell’Isola.

Sempre secondo quanto scritto da Anticipazioni Tv, il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, non otterrà più 3mila euro a settimana bensì 6mila. Miglioramento economico anche per Nicolas Vaporidis, che da 5mila euro a settimana raddoppierà i suoi guadagni raggiungendo quota 10mila. Cachet da sogno anche per Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, che percepiranno 14mila euro a settimana invece dei 7mila precedenti. Infine, Roger Balduino si porterà a casa 8mila euro alla settimana invece di 2mila.

Lunedì 30 maggio Soleil Sorge e Vera Gemma arriveranno all’Isola dei Famosi. Secondo Fanpage, la permanenza della ex gieffina ed ex opinionista de La Pupa e il Secchione insieme a Vera Gemma sarà in un’altra veste rispetto a quella del cast cast che si trova già in Honduras. Le due entreranno come guest star e non come concorrenti ufficiali. Dovrebbe rimanere solo una settimana e per questo avrebbe accettato l’offerta.

“Perché ha accettato”. Soleil Sorge sbarca all’Isola dei Famosi, la scoperta dopo il sì