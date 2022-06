Isola dei Famosi, bufera su Marialaura De Vitis. L’ex compagna di Paolo Brosio al centro delle discussioni dopo essere rimasta per diversi giorni in infermeria. Per la vincitrice de la Pupa e il secchione il cammino in Honduras è finora tutt’altro che facile. Solo poche settimane fa la naufraga era scoppiata a piangere dopo una nomination. “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – le parole di Maria Laura De Vitis – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita”.



I naufraghi non l’aveva presa bene e qualcuno l’ha accusata di vittimismo. Tra questi Nicolas Vaporidis che c’era andato pesante. “Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”. E ancora: “È legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. Nei giorni scorsi Marialaura De Vitis è stata costretta a ricorrere all’infermeria.





Isola dei Famosi, bufera su Marialaura De Vitis: criche dai fan



Un’edizione che sembra maledetta. Prima di lei infatti altri naufraghi avevano dovuto ricorrere alle cure mediche e poi abbandonare per motivi di salute: la prima era stata Jovana Djordjevic, poi Patrizia Bonetti, infine Roger Balduino e Marco Cucolo. Nell’ultimo daytime il pubblico ha notato che oltre a Edoardo mancava anche Marialaura De Vitis. (Leggi anche Marialaura, anche se all’inizio era palese che lei, Fabrizia e Mercedesz erano entrate con un obiettivo mi piaceva”),



Marialaura che ora, come Edoardo, è tornata sull’Isola mai sulla quale si scatena la polemica. Per Marialaura De Vitis non è stato preparato alcun post ma soltanto una Instagram Stories che ne mostrava il rientro. Tra l’altro, la stessa Stories è stata pubblicata contestualmente all’annuncio della nuova prova ricompensa, senza avvertire direttamente né lei né gli altri naufraghi.

C’è chi accusa la produzione di non aver voluto pubblicare un post e che “non è corretto se non farete in favore solo di Marialaura una clip o una sorpresa visto che praticamente non si è vista tutta la settimana“. E c’è chi invece precisa che “Potevano anche avvertire del suo rientro come hanno fatto con Edoardo“.

