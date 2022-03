“Ci sposiamo”. Lui naufrago in Honduras, lei da casa confessa tutto: fiori d’arancio all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata col botto. Meno di una settimana è già tanti colpi di scena. Nella puntata di ieri il televoto ha deciso che Ilona Staller e Marco Melandri sono stati eliminati dal gioco pur senza uscirne. Per loro, secondo una consuetudine che ormai si è affermata nel reality, è stata aperta una finestra che potrà permettere di tornare in gioco. Tra la tante carne finita sul fuoco ieri sera quella più succosa è senza dubbio la lite nata tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis, arrivato a minacciare l’uscita del gioco in caso le accuse di Floriana fossero state vere.



Per chi non avesse seguito Floriana ha accusato il compagno di avventure sull’Isola dei Famosi di avere con se un telefono cellulare. Una storia poi rivelatasi falsa. Intanto ieri sera sono approdati tre nuovi naufraghi a Playa Accoppiada, ma essendo il gioco delle coppie solo due tra Blind, l’influencer Patrizia Bonetti e la showgirl Roberta Morise rimarranno.







La bomba riguarda proprio il cantante concorrente anche di X Factor 2021 si getta dall’elicottero e intanto in studio per lui c’è la fidanzata Greta. Il rapper di “Cuore nero” è felicemente innamorato, di Greta Tigani e lei si dice serena di questa esperienza. “Sono molto tranquilla lui mi ha sempre dimostrato che ci tiene, anche dopo x Factor lui è tornato meglio di come era prima”. Insomma, Greta non ha paura delle tentazioni dell’Isola dei Famosi.



Anche perché ha confessato che si sposeranno “tra luglio e settembre 2023”. Ilary ha subito rilanciato: “E vabbè settembre 2023, beato chi c’ha n’occhio”. Risate in studio. Ma d’altronde la Blasi dopo 20 anni di matrimonio e diversi gossip da dover affrontare e superare qualcosa la vita le ha insegnato e l’ironia è la sua arma segreta e le sta consentendo di guidare al meglio l’Isola dei Famosi.



A dare l’annuncio della partecipazione di Blind all’Isola dei Famosi era stato lui stesso: “finalmente posso dirvelo, sono un concorrente dell’Isola dei famosi. Spero che farete tutti il tifo per me. Quando la fame si farà sentire, avrò bisogno di sapere che sarete al mio fianco e mi sosterrete! Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei”. E nel reality vorrà restare più a lungo possibile.

