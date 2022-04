Isola dei Famosi, la puntata di giovedì 14 aprile ha messo tanta carne al fuoco. Dall’eliminazione di Floriana Secondi, contestatissima in studio da Antonio Zequila, alla lite tra Vladimir Luxuria e Jeremias Rodriguez accusato di lanciare veleno senza però fare i nomi. Nello specifico l’opinionista ha contestato il fatto che il fratello di Belen Rodriguez abbia detto che molti naufraghi parlano male di Nicolas Vaporidis senza però andare a fondo nella questione.



“Scusa Jeremias a te dà fastidio che chi ha parlato male di Nicolas non l’ha detto. Adesso a noi ci dà fastidio che tu accusi senza dire chi lo ha detto. Se hai le pa..e fai i nomi Jeremias. Tira fuori le pa..e, in senso metaforico ovviamente”. Non è la prima volta che Vladimir Luxuria si rivolge stizzita verso l’argentino, chiacchieratissimo naufrago dell’Isola dei Famosi. Che si difende: “Non ho accusato nessuno. Non sono il messaggero. Ognuno sa ciò che ha detto”.





Isola dei Famosi, Blind accusa Nicolas Vaporidis



Parole che hanno trovato l’appoggio di Edoardo Tavassi: “Tira fuori le pa..e, tira fuori i nomi”. Edoardo che proprio con Jeremias aveva avuto una lite furiosa meno di una settimana fa. Protagonista della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi è stato anche Nicolas Vaporidis. Al centro prima di un confronto con Jeremias, finito molto male, poi oggetto delle parole di Blind.



Blind, non ha creduto al malore dopo il Girarrosto sostenendo che fosse una scusa per poter mangiare, tesi sostenuta anche da Edoardo Tavassi. “Di Nicolas mi danno fastidio un sacco di atteggiamenti. A me non ha fatto mai niente di male, ma in generale mi ha sempre dato fastidio”. A intervenire per prima è stata ancora una volta Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha detto.



“Posso dirti una cosa? Chi sei tu? Un dottore, per capire lo stato di salute di Nicolas dopo la prova? Io penso che su queste cose non si possa scherzare, né giudicare”. E ha continuato: “Se Nicolas l’ha fatto è un problema di coscienza suo, ma tu non sei un dottore che decide se Nicolas stia bene o meno. E se può stare sull’Isola. Non esageriamo, soprattutto sulla salute dei colleghi naufraghi”. Poi è stata la volta di Nicolas: “Sono rientrato in Palapa che biascicavo. Cerca di portare rispetto. Comunque ora sto bene, ho risolto il problema, ma in quel momento non stavo bene”.

