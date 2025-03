Isola dei Famosi, Veronica Gentile piazza un super colpo: tra i nuovi probabili concorrenti anche il bello e famoso influencer. Non appena si è diffusa la voce i commenti social sono fioccati: “Le farà innamorare tutte”. Il cast maschile è tutto da comporre. Non partirà né il calciatore Loris Karius né il ballerino Angelo Madonia. FanPage.it ha spiegato: “che, mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini”.

“In particolare, tra i naufraghi mancherebbe un prototipo specifico: quello del bel ragazzo. La direttiva della produzione sarebbe quella di cercare qualcuno simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. “I casting sono iniziati a novembre ma, dopo quattro mesi di costanti selezioni, non lo hanno ancora trovato”.





Isola dei Famosi 2025, Er Gennaro nuovo concorrente

E il bello potrebbe essere uscito fuori. Lui è Alessandro Scarpa, meglio noto con lo pseudonimo di Er Gennaro, nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Classe 2001, è nato a Como. Un nome che posso darvi in esclusiva e che a molti non dirà granché, ma che vanta 665 mila iscritti al canale YouTube, 675 mila followers su Instagram e ben 6 milioni e mezzo di seguaci su TikTok.

Era già stato ospite di Veronica Gentili a Controcorrente ed ha avuto una ship con Giulia Sara Salemi. Ma perché Alessandro Scarpa si fa chiamare Er Gennaro? Il soprannome, scrive Webboh: “è nato in seconda media grazie al suo amico Tommaso, un ragazzo conosciuto a scuola. I due hanno scoperto la passione per i contenuti online e hanno deciso di aprire un canale YouTube dove portare delle challenge. Durante la registrazione del primo video Scarpa ha deciso di non utilizzare il suo nome”.

“Tutto è cominciato perché, durante il nostro primo video, Tommaso si era presentato come Crescenzo; quando è stato il mio turno, non mi andava di svelare il mio vero nome, così ho detto: “Ciao a tutti, io sono Gennaro”. Poi, nel tempo, ho aggiunto Er perché mi piaceva che fosse un po’ alla romana”.