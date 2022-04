Ilary Blasi, la notizia non è delle migliori. Una nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 vede alla guida del timone la splendida moglie di Francesco Totti. Puntata dopo puntata la presentatrice non fa che illuminare il palcoscenico sfoggiando look da fare invidia a tutte. Eppure pare che non sempre le cose vadano per come sperato.

La notizia tocca da vicino il gradimento da parte del pubblico. Infatti secondo i dati di ascolti Auditel registrati nel corso della puntata di giovedì 14 aprile, pare che appena 2.394.000 spettatori -pari al 16.6% di share- abbia scelto di seguire la sorte dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2022, con Ilary Blasi pronta a sostenerli dallo studio.





Se per Ilary Blasi la serata si è rivelata essere non del tutto facile in termini di ascolti, un grande colpo di scena arriva dal set di Don Matteo 13 che pare abia convinto la bellezza di 5.044.000 spettatori pari al 24.5% di share. Come sempre la sfida di ascolti Auditel regala sempre vive emozioni e stravolgimenti del tutto imprevedibili.

Messo da parte il capitolo Ilary Blasi, anche il resto della programmazione ha registrato diversi colpi di scena. Ecco i dati del 14 aprile: “Si accettano miracoli” con Alessandro Siani ha divertito 731.000 spettatori con uno share pari al 3.5% mentre su Rai3 il film su Stefano Cucchi Sulla mia pelle ha appassionato davanti al televisore solo 465.000 spettatori con uno share del 2.2%.

E ancora, Dritto e Rovescio su Rete4 ha convinto ben 932.000 spettatori con il 5.7% di share mentre su Italia1 il film “Io vi troverò” ha appassionato ben 1.167.000 spettatori con il 5.4%. Sono stati, invece, 936.000 gli spettatori di Piazza Pulita su La7 e Roma-Bobo Glimt ha appassionato 1.081.000 spettatori (4.9% di share). Infine Segnali dal futuro sul Nove solo 199.000 spettatori (1% di share).

