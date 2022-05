“Meglio di così non poteva fare”. Ilary Blasi, il risveglio è perfetto: la notizia top dopo l’Isola

Diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e tanti colpi di scena. Ai naufraghi viene chiesto di schierarsi a favore o contro Guendalina Tavassi. Infatti durante la settimana lo spirito dell’Isola ha chiesto a Guendalina Tavassi di esprimere un giudizio sugli altri naufraghi, senza dar loro il diritto di replica. E l’influencer non si è tirata indietro esprimendo anche giudizi forti sui suoi compagni d’avventura. Ad esempio ha definito “il più falso di tutti” Roger Balduino.

Lo spirito dell’Isola chiede, quindi, ai naufraghi di fare una scelta e di formare due fazioni: con o contro Guendalina. Dalla parte della Tavassi si schierano Luca, Mercedesz, Marialaura, Roger, Carmen, Alessandro, Nicolas, Marco Maccarini, Pamela ed Edoardo. Contro Guendalina Estefania, Lory, Marco Cucolo e Gennaro. Le due squadre devono scegliere un naufrago a testa che parteciperà alla “prova del girarrosto”. In palio la ricompensa più preziosa: il cibo. Tra i nemici di Guendalina viene scelto Gennaro, tra gli amici della Tavassi Alessandro. Dopo poco meno di due minuti ad avere la meglio è stato Gennaro, che ottiene quindi il cibo per la sua squadra.





Isola dei Famosi ascolti, Ilary Blasi vince la sfida con Carlo Conti

L’Isola dei Famosi si aggiudica anche la gara degli ascolti. Infatti il reality batte la finale di The Band su Rai1 condotto da Carlo Conti. Il programma di Ilary Blasi ottiene 2.406.000 telespettatori con il 19.20% di share, mentre The Band si ferma a 2.207.000 telespettatori con il 14.40% di share, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5. Va detto che non si tratta di numeri altissimi dal momento che l’offerta tv è frammentata e la serata con temperature estive spinge ad uscire più che restare a casa.

Per quanto riguarda gli altri programmi della prima serata di venerdì 20 maggio 2022, su Rai2 N.C.I.S colleziona 1.288.000 spettatori e il 6.6% di share, mentre N.C.I.S. Hawai’i: 861.000, 4.9%; su Rai3 Chiedi chi era Giovanni Falcone arriva a 750.000 spettatori (4.10% di share); su Italia 1 Rocky Balboa tocca quota 889.000 spettatori e il 5.1% di share; su Rete 4 Quarto Grado colleziona 1.155.000 spettatori e il 8.1% di share, mentre La7 per Propaganda Live ci sono 723.000 spettatori e il 5.4% di share.

Gli ascolti del pomeriggio e del preserale fanno segnare il successo su Rai Uno dei Soliti Ignoti che ha coinvolto 4.317.000 spettatori (23.16%), Striscia la Notizia su Canale 5 ha interessato una media di 3.160.000 spettatori (16.90%), mentre L’Eredità di Flavio Insinna su Rai1 ha raccolto nella prima parte 2.532.000 spettatori (23.95%) mentre nella seconda ne ha avuti 3.747.000 (28.27%). Su Canale 5 Avanti un altro in replica ha conquistato nella prima parte 1.763.000 spettatori (17.85%) mentre nella seconda ne ha intercettati 2.554.000 (19.99%).

“Ascolta cosa hai detto”. Vladimir smaschera Lory, all’Isola il filmato che incastra la naufraga