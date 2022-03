Prima puntata dell’Isola dei Famosi e già tanta carne al fuoco. Per Ilary Blasi un esordio col botto. Contrariamente a quanto si pensasse la direzione ha già deciso di dare il via al televoto. Immuni Rodriguez e Nicolas-Estefania), in nomination sono arrivati: Carmen e Alessandro, Ilona e Marco, Floriana e Antonio. La prossima settimana quindi una di queste potrebbe lasciare già l’Honduras. La coppia più a rischio sembra quella formata da Carmen e Alessandro. Sulla carta Ilona e Marco sono più forti, ancora di più la coppia atipica formata da Floriana e Antonio.



Per Antonio Zequila si tratta del secondo approdo sull’Isola dei Famosi a 14 anni dall’ultima volta. Antonio che è stato protagonista assoluto della puntata. E di una lite con Floriana. Dopo le parole di Zequila che non aveva gradito le clip degli altri naufraghi: “Scusate qua mi gira la borsetta, abbiamo visto le videoclip in cui avete detto peste e corn*, adesso tutti contenti che sia arrivato, cominciamo male”. Parole a cui aveva risposto Floriana Secondi.



“Io ho detto bene dall’inizio, per me è una persona straordinaria. Il look è una cosa, ma che poi lo stimo come persona. Con questo parrucchino in testa non mi piace”. Dopo un momento di gelo Ilary Blasi ha rotto la tensione e chiesto ad Antonio quale partener avesse voluto: “Vorresti accoppiarti con una donna o con un uomo?”.







E Floriana Secondi per farsi scegliere ha pronunciato le testuali parole: “Fai te. Lo devo convincere? Io penso che già è convinto questo qua! Se mi sceglie a me va benissimo, ripeto che lo stimo, per me è una persona intelligente, perchè non averlo come compagno di viaggio, non mi dispiacerebbe!”. Secca la risposta di Zequila. “Scelgo Floriana perchè so quanto ci tiene a questa avventura e le voglio dare l’opportunità di fare L’Isola dei Famosi”.



Parole che hanno acceso gli animi con Floriana che ha accusato Antonio di essere un bugiardo. Cosa che ha spinto Alvin a intervenire: “Devo fermarli un attimo. La regola vuole che appunto il primo nome sia quello ufficiale, stanno litigando, non si capisce se c’è amore o odio tra di loro. La gioia per loro di stare insieme sarà divisa da un piccolo sacrificio, saranno legati da questo elastico in tutto”. All’Isola dei Famosi è già iniziata la bagarre.