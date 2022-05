All’Isola dei Famosi scatta l’allarme per i concorrenti e a lanciarlo è un medico. Lo specialista ha notato che ormai da tempo accadono cose che non dovrebbero succedere in Honduras e per questa ragione ha puntato il dito contro la produzione, che dovrebbe intervenire per evitare conseguenze negative. Nessuno ne aveva mai parlato così apertamente, ma ora che è stato specificata la problematica in questione, i telespettatori saranno ancora più attenti e capiranno se saranno presi dei provvedimenti.

A breve vi diremo tutto sull’Isola dei Famosi e di questo allarme lanciato per i concorrenti, ma intanto fuori dall’Honduras Guendalina Tavassi guarda il daytime dell’Isola dei Famosi e segue sempre le avventure del fratello e degli altri naufraghi del reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle storie pubblicate su Instagram, i fan hanno notato un particolare molto curioso. Nel video si vede Guendalina Tavassi mangiare di gusto con lo sfondo della televisione e la faccia di Nicolas Vaporidis.





Isola dei Famosi, allarme per i concorrenti da parte di un nutrizionista

A parlare in queste ore è stato un noto nutrizionista, che ha lanciato l’allarme sui concorrenti dell’Isola dei Famosi. C’è per lui, stando a quello che ha dichiarato al settimanale Nuovo, un’abitudine errata della produzione del reality show di Canale 5. Il dottore considera infatti sbagliato l’atteggiamento assunto da coloro che lavorano dietro le quinte, che non prenderebbero decisioni che fanno bene alla salute dei naufraghi. Vedremo se il programma avrà voglia di replicare a queste parole.

Questo quanto rivelato al settimanale di Riccardo Signoretti dal dottor Nicola Sorrentino: “Per me è sbagliato anche concedere abbuffate come ricompensa ai naufraghi, quando raggiungono un risultato. Poi mangiare gli stessi cibi, in quantità ridotta e per lungo tempo, è un cattivo esempio di educazione alimentare. La cattiva alimentazione può causare la perdita dei capelli, problemi alla pelle, alle unghie e agli altri organi. Può anche causare l’interruzione del ciclo mestruale, fino all’anoressia”.

Infine, il nutrizionista Sorrentino ha chiuso l’argomento rivolgendosi direttamente ai telespettatori: “Non iniziate una dieta seguendo i reality show, dovete affidarvi ad un esperto”. Quindi, se il pubblico decidesse di fare ciò che fanno i concorrenti dell’Isola dei Famosi, si potrebbero ritrovare con problematiche di natura fisica. Cosa che è comunque accaduta in passato a diversi protagonisti del programma.

