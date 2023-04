“Smettila o sono guai”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi furiosa: confronto durissimo dietro le quinte

Isola dei Famosi 2023, retroscena bomba: pare che Ilary Blasi abbia avuto un confronto molto accesso con uno dei presenti in studio. Succede dopo che nella puntata di ieri è stata protagonista assoluta Cristina Scuccia, protagonista di una confessione a tutto tondo. “Non è stato facile partire per l’Isola, ho pensato che in questa fase di cambiamento era giusto viversi l’esperienza, mia personale, cercando di lottare contro le mie paure, affrontare una comunità diversa”, ha raccontato.



E ancora: “Attraverso gli altri si rivela una parte di noi sconosciuta. Devo limare delle cose di me, non ho paura degli altri”. Parole quest’ultime a cui non credono né Papi, né Vladimir Luxuria che l’hanno attaccata. Prima a prendere la parola è stata proprio Vladimir che dice: “credo che Cristina si sia un po’ contraddetta. Ha le idee un po’ confuse.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi e Enrico Papi ai ferri corti?



Poi è stata la volta del conduttore “Io non sono convinto che lei sia contenta. Secondo me sta iniziando a capire che è un percorso difficile”. Proprio Enrico Papi sarebbe al centro di uno scontro con Ilary Blasi. Nei giorni scorsi TvBlog aveva rivelato di un duro faccia a faccia dietro le quinte. Una verità che pare confermata dalla puntata di ieri.



Papi ha infatti ha ripreso duramente un concorrente: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. Intervento non particolarmente apprezzato da Ilary “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne”. Papi, scrive gossipetv, come, ha cercato di “rubare” dalle mani della showgirl la busta con il nome. In tutta risposta Ilary ha esordito con: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”.



Resta da capire se le scaramucce tra Ilary e Papi sono studiate a tavolino oppure se realmente, come dicono le indiscrezioni, siano reali. Di sicuro il pubblico ha la sua idea: “Quanto è invadente sulla conduzione della Blasi. Un continuo fin dal primo momento della messa in onda. Invadente, nulla rispettoso verso chi conduce. Ma la produzione ci deve mettere una pesantezza del genere, Papi?”.