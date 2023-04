Isola dei Famosi 2023, il cammino di Cristina Scuccia non è iniziato nel migliore dei modi: durante la puntata di ieri l’ex suora è stata presa di mira da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, che hanno spiegato di non credere fino in fondo alle sue motivazioni. La puntata aveva vito la sua lunga confessione. “Cerco di fare sempre tutto, anche per gli altri. Nella comunità religiosa si tendeva ad un bene unico, qui vedi chi la vive come se fosse un’esperienza spirituale e chi invece come un palcoscenico”.



“A volte mi sento un pesce fuor d’acqua, pensavo “Che ci faccio qua?“. Dopo la prima settimana, ha capito che le piace svegliarsi con il suono del mare: “Mi piace anche il mio coraggio davanti alle mie paure. Ho paura degli animali, ma ho continuato a dormire. La cosa più difficile non è la fame, potrei andare avanti senza mangiare ancora un po’, ma ho difficoltà a trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti”.

Isola dei Famosi 2023, critiche da Enrico Papi a Cristina Scuccia



E ancora: Basta poco per far accendere le micce, non si può quasi parlare perché vieni aggredita, non riusciamo ad entrare in sintonia”. Poi ha confessato: “Non è stato facile partire per l’Isola, ho pensato che in questa fase di cambiamento era giusto viversi l’esperienza, mia personale, cercando di lottare contro le mie paure, affrontare una comunità diversa. Attraverso gli altri si rivela una parte di noi sconosciuta. Devo limare delle cose di me, non ho paura degli altri”.



Parole quest’ultime a cui non credono né Papi, né Vladimir Luxuria che l’hanno attaccata. Prima a prendere la parola è stata proprio Vladimir che dice: “credo che Cristina si sia un po’ contraddetta. Ha le idee un po’ confuse. Poi è stata la volta del conduttore “Io non sono convinto che lei sia contenta. Secondo me sta iniziando a capire che è un percorso difficile”.



Una cosa è certa, l’Isola dei Famosi 2023 sarà tutt’altro che una passeggiata per Cristina Scuccia. Così mentre ieri sera, 24 aprile, abbiamo assisto alla prima eliminazione provvisoria: ad allontanarsi dall’Isola è stato Marco Predolin, sconfitto di gran lunga al televoto.