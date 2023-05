L’infortunio, quindi il ritiro dall’Isola dei Famosi 2023 per Claudia Motta, costretta a lasciare il gioco. Ilary Blasi ha aperto la terza puntata del reality show con questa notizia sulla modella e ormai ex naufraga. Poco dopo è arrivato il suo messaggio sui social, dove si mostra con il collarino, per confermare il ritiro e anche aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente avuto su Playa Tosta.

In breve, durante una battuta di pesca Claudia Motta è scivolata e ha battuto la testa su uno scoglio, riportando un trauma cranico. Per questo motivo i medici l’hanno costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2023. “Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa”, ha scherzato su Instagram.

Isola dei Famosi 2023, dopo il ritiro parla il fidanzato di Claudia Motta

E poi: “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia”. Poi si è rivolta al pubblico con la speranza che porti “un bel ricordo” di lei.

Per lei è stato “solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio”. Anche il suo fidanzato, lo chef e volto della tv Simone Rugiadi ha commentato il ritiro dall’Isola dei Famosi 2023, ma con toni decisamente più polemici: “Accendere il cervello prima di digitare, please. Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo veramente”, ha scritto.

“Sapesse il dolore, collare, di quanto sia vero un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai medici che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la ‘piccolina’, ma l’unica grande. Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno”.