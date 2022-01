“Ci sono anche loro”. Dal GF all’Isola dei Famosi: coppia top. Due nomi ‘boom’ in Honduras

Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei famosi 2022. Sia per quanto riguarda i concorrenti che per l’inviato in Honduras. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi che, nonostante qualche critica dovuta soprattutto agli ascolti non troppo esaltanti in alcuni momenti, sta lavorando duro per proporre un cast che sia all’altezza delle aspettative. Già ci sono le prime coppie che con grossa probabilità voleranno in Honduras tra qualche settimana.

Si tratta di Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e di Ilona Staller, alias Cicciolina, con il figlio Ludwig Maximillian Koons. Alessandro Iannoni, ad esempio, è apparso in televisione nel 2019 grazie a “Le Iene”, che l’ha coinvolto in qualità di protagonista di uno scherzo ai danni della propria madre. Il figlio id Cicciolina è nato dal burrascoso matrimonio tra sua mamma e Jeff Koons, artista statunitense tra i più celebri per le sue opere che illustrano l’american way of life.

Il portale TV nei giorni scorsi ha rivelato il nome del nuovo inviato. Per questa edizione non è stato confermato Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore che lo scorso anno accompagnò in tutto il loro percorso i naufraghi. “Fra i papabili al ruolo di nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2022 Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. – si legge su TV Blog – Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in quell’occasione un buon successo soprattutto fra il pubblico femminile, ma siamo certi non solo femminile”.





TV Blog nelle ultime ore ha anche diffuso il nome della terza coppia che parteciperà alla prossima edizione del reality in onda da marzo su Canale 5. Si tratta di due ex gieffine. Si tratta di Guendalina Tavassi, che ha partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello, e Floriana Secondi che ha vinto la terza edizione (la stessa in cui apparve per la prima volta in tv Luca Argentero).

Nel frattempo sempre Tv Blog ha riportato i nomi dei due opinionisti che affiancheranno la conduttrice Ilary Blasi. Si tratta di due nomi molto noti: Vladimir Luxuria Nicola Savino. Personaggi che il pubblico conosce molto bene. Nata come Vladimiro Guadagno la scrittrice, blogger, politica e tanto altro si è conquistata la fama partecipando a programmi ma in generale imponendosi all’attenzione come attivista per i diritti civili. Sul secondo, invece, basta ricordare la citazione da Boris: “Una volta esistevano i conduttori per i programmi televisivi, ora li fa tutti Savino”.