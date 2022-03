Manca meno di una settimana all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi torna con una doppia formula: quella dei naufraghi che gareggiano da da soli e in coppia. Nel cast anche gli ex naufraghi Antonio Zequila, Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.

In Honduras sbarcheranno l’ex gieffina Guendalina Tavassi insieme al fratello Edoardo; i Cugini di Campagna, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Ilona Staller, il rapper Blind, l’attore Nicolas Vaporidis; l’ex gieffina Floriana Secondi; Jovana Djordjevic, Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise.

Isola dei Famosi 2022: su Instagram la foto pubblicata per errore

Nicola Savino e Vladimir Luxuria – rispettivamente conduttore e inviata dell’ultima Isola dei Famosi Rai – tornano come opinionisti mentre alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto delle rivelazioni sul reality: “Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente un fidanzato… in questa fase cerchiamo di non far incontrare i gruppi per giocare un po’ sull’effetto sorpresa”.





Nel cast anche un’altra naufraga che però non risulta nella lista ufficiale e neanche nell’articolo di Tv Sorrisi e Canzoni, settimanale che per primo ha ufficializzato i concorrenti dell’Isola dei Famosi. La sua foto è stata pubblicata per sbaglio dall’account ufficiale del reality show ma poco dopo è stata cancellata. Come riporta il sito Biccy, il primo a darne notizia, la concorrente potrebbe essere una riserva o potrebbe entrare in corso d’opera.

Il nome della naufraga spoilerata è Patrizia Bonetti, concorrente del Grande Fratello 15 – quello condotto da Barbara D’Urso e vinta da Alberto Mezzetti – ed era nota per le liti con Luigi Mario Favoloso e per essere stata l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi e di Claudio D’Alessio, figlio di Gigi.