Seconda puntata per l’Isola dei Famosi 2022, con nuovi naufraghi ma anche la prima eliminazione. Dopo il debutto di lunedì, che dal punto di vista degli ascolti è andato benissimo, giovedì 24 marzo Ilary Blasi tornerà in studio con i suoi opinionisti e i suoi ospiti per un nuovo imperdibile appuntamento del reality show di Canale 5.

Non sono ancora sbarcati tutti in Honduras. Mentre i naufraghi già presentati e già accoppiati prendono familiarità con l’isola che li ospiterà per le prossime settimane, altri concorrenti vip sono pronti a iniziare la loro avventura.





Isola dei Famosi 2022, “la prima coppia eliminata”

Nel corso della serata entreranno in gioco Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo e poi Blind, Roberta Morise e Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. Nell’edizione di quest’anno i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 gareggiano infatti in coppia. Alcune di queste sono già formate, altre si sono formate lunedì sera.

Ma ci sarà anche una prima eliminazione nel nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. A finire in nomination sono state queste coppie di naufraghi: Floriana Secondi e Antonio Zequila, che hanno già discusso in questi primi giorni, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e Marco Melandri e Ilona Staller.

Chi uscirà dopo solo pochi giorni dall’arrivo in Honduras? Il televoto è ancora aperto e solo stasera si scoprirà, ma il sito di Novella 2000 ha lanciato un sondaggio chiedendo ai lettori di indicare la coppia che si vuole eliminare. E la coppia più votata, dunque ipoteticamente a rischio eliminazione, quella composta da Ilona Staller e Marco Melandri con il 52% dei voti. A seguire Antonio Zequila e Floriana Secondi, col 36% dei voti, e infine Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, risultati i più amati col 12%.

