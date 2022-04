“Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi• #isola”, poi un cuore bianco e la firma dello staff. È mistero all’Isola dei Famosi per la ‘scomparsa’ di una delle concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Lunedì 4 aprile sempre su Canale 5 in onda la quinta puntata con numerose sfide, prove e discussioni, le immancabili nomination e la prima eliminazione di questa stagione dell’Isola dei Famosi. Tre le coppie in sida: Blind/Roberta, Jeremias e Gustavo e Lory e Marco. I telespettatori dovranno indicare i concorrenti che desiderano salvare.





Ma torniamo al mistero della naufraga. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti. L’influencer arrivata la scorsa settimana a L’Isola dei Famosi 2022 non si è più vista dopo la prova del fuoco contro Roberta Morise; entrambe si sono spinte oltre ogni limite rimanendo di fronte le fiamme per 3.51 minuti, ma per Patrizia Bonetti non è andata bene, perché ha riportato ustioni gravi e per questo era stata messa sotto osservazione.

“Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…Purtroppo alla prova si è scottata. Per precauzione la stiamo quindi tenendo sotto osservazione in infermeria“, aveva detto Ilary Blasi durante il reality show su Canale 5. Poi il nulla, a parte la soffiata di Nicola Porro, che sul suo sito aveva spiegato che l’ex gieffina aveva abbandonato l’Honduras per tornare in Italia.

Durante l’ultima puntata la conduttrice non ha nominato la naufraga e anche sui social non c’è traccia di lei. Gli unici post sono stati pubblicati dal suo staff sul suo profilo Instagram, ma sulla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022 il volto di Patrizia Bonetti non è stato oscurato e in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

