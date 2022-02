Una data precisa ancora c’è ma su una cosa tutti sono d’accordo: l’Isola dei Famosi prenderà il via una volta finita l’edizione numero 6 del Grande Fratello. Da settimane sono in corso cast e provini per scegliere i nuovi naufraghi. L’idea di Ilary Blasi, confermata al timone del programma anche quest’anno, è chiara: realizzare l’edizione migliore nella storia dello show. Per questo non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. A cominciare dagli opinionisti che dovrebbero prendere il posto di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.



A lanciare due nuovi nomi per l’Isola dei Famosi era stato, nelle settimane scorse, TvBlog raccontando hce i volti dietro al bancone potrebbero essere quelli a Vladimir Luxuria e il super noto Nicola Savino. Personaggi che il pubblico conosce molto bene. Nata come Vladimiro Guadagno la scrittrice, blogger, politica e tanto altro si è conquistata la fama partecipando a programmi ma in generale imponendosi all’attenzione come attivista per i diritti civili.

Isola dei Famosi, ancora tanti nomi per Ilary Blasi



Sul secondo, invece, basta ricordare la citazione da Boris: “Una volta esistevano i conduttori per i programmi televisivi, ora li fa tutti Savino”. Quanto ai nomi sono tanti quelli che circolano per l’Isola dei Famosi 2022. Tra i possibili naufraghi sono usciti i nomi di Alessia Fabiani, Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il cantante Pago.







E ancora all’Isola dei Famosi potrebbe arrivare la moglie di Aldo Montano Olga Plachina, e ancora Luigi Oliva (ex compagno di Pamela Prati), Jedà, il compagno di Vera Gemma. Recentemente Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha tirato fuori dal cilindro un altro personaggio di cui si parla molto e legato al GF Vip. Non è un concorrente, ma il marito di una vip nella casa Lorenzo Amoruso.



C’era poi stato il caso di Loredana Lecciso con la figlia Jasmine ma proprio nelle ore scorse la moglie di Albano Carrisi ha rotto il silenzio dalle colonne del settimanale Nuovo T: “Ho delicato l’invito. Ci ho riflettuto molto, ma vivere l’esperienza con un parente sarebbe come viverla a metà”. Quindi sulla partecipazione di Jasmine (che avrebbe dovuto partecipare in coppia con lei, tra i motivi alla base delle sua rinuncia) dice: “Senza telefono non sa stare, faticherei a immaginarmela. Normale averlo sempre con sé”.