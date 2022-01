Continuano a uscire fuori indiscrezioni molto interessanti su ‘L’Isola dei Famosi 2022’, che sarà presentata ancora una volta da Ilary Blasi. Sono tante le voci uscite fuori nelle scorse settimane sui concorrenti che faranno parte del cast del reality show. Non sono ancora stati comunicato nomi ufficiali, ma ora l’ultimo fatto è davvero bomba ed è arrivato da una fonte più che attendibile. Per la presentatrice si tratterebbe indubbiamente di un colpo di una certa importanza per il suo programma.

Questi invece alcuni dei nomi circolati recentemente per la partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi 2022’: potremmo vedere Gianmarco e Luca Onestini. Tra gli altri possibili naufraghi futuri ci sono: Alessia Fabiani, Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il cantante Pago. Inoltre, potremmo anche trovare la moglie di Aldo Montano Olga Plachina, Luigi Oliva (ex compagno di Pamela Prati), Loredana Lecciso con la figlia Jasmine e Jedà, il compagno di Vera Gemma. Ma non è tutto.

A svelare alcuni retroscena su ‘L’Isola dei Famosi 2022’, che però Ilary Blasi non può affatto confermare in questa fase di organizzazione del programma, è stato ‘CasaChi’ e in particolare il giornalista Gabriele Parpiglia. Il nome tirato in ballo ha a che fare con l’attuale edizione del ‘Grande Fratello Vip’. No, non si tratta di un concorrente di Alfonso Signorini, ma di una persona legata ad una gieffina. Si è parlato di lui in tante occasioni, anche perché è stato un personaggio importante a livello sportivo.





Stando agli ultimi rumor emersi grazie a Gabriele Parpiglia, potrebbe sbarcare in Honduras il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso. I due hanno partecipato insieme a ‘Temptation Island’ e lei ora si sta destreggiando nella Casa più spiata d’Italia. Una volta che la compagna uscirà dal reality show, potrebbe però non incontrare subito la dolce metà, che partirebbe alla volta di questa avventura. Non resta che aspettare le prossime settimane per capire se arriverà davvero il nero su bianco.

Lorenzo Amoruso, classe 1971, è stato un calciatore che giocava nel ruolo di difensore. Nella sua carriera ha indossato le maglie di Bari, Mantova, Vis Pesaro, Fiorentina, Rangers, Blackburn e Cosmos. Nel 2018 ha preso parte a ‘Celebrity MasterChef Italia’ su Sky Uno e nel 2020 ha invece accettato di partecipare all’ottava edizione di ‘Temptation Island’ con la compagna Manila. E ora il suo nome per ‘L’Isola dei Famosi 2022’ sta già facendo discutere.