Ieri la produzione dell’Isola dei Famosi 2022 è stata costretta a intervenire per comunicare ai naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi una punizione decisa a causa della violazione del regolamento da parte della naufraga, la modella argentina Estefania Bernal, che nella notte ha “risposto” da lontano a Guendalina Tavassi, la quale stava chiedendo ai suoi compagni il nome della squadra avversaria.

Come tutti sanno, ci sono diverse regole da rispettare in Honduras, ma pare che Estefania non abbia recepito il messaggio e infatti ha parlato con l’altro gruppo, nonostante non avesse avuto il permesso. I due gruppi diversi possono infatti interagire tra di loro, solo quando la produzione del programma regala loro un’ora di dialogo.





Isola dei Famosi 2022, incendio sulla spiaggia in Honduras

Estefania è stata colta sul fatto ed è arrivata la decisione: “Durante la notte ha trasgredito al regolamento di non comunicare con l’altra tribù. Per questo motivo per ben 24 ore verrà spento il fuoco”. Estefania Bernal aveva cercato di scagionarsi: “Ma cosa stanno dicendo? Non ho trasgredito le regole”.

Ovviamente il gruppo ha puntato il dito contro di lei, in primis Ilona Staller: “Però almeno pentiti, come ti è saltato in mente di farlo?”, ha detto alla naufraga che con il suo comportamento ha portato l’Isola dei famosi 2022 a prendere la punizione per tutto il gruppo. Trascorse le 24 ore senza fuoco, i naufraghi hanno potuto riaccendere il fuoco ma hanno avuto un piccolo incidente di percorso.

Acceso finalmente il fuoco, un paravento di palme che era stato posto accanto per evitare al vento di spegnerlo ha preso fuoco e i naufraghi prima hanno provato a spegnerlo, poi appena hanno capito che non ci sarebbero riusciti hanno lasciato il rogo divampare e distruggere il paravento. Come riporta Novella 2000 ”Guendalina Tavassi si è lasciata scappare una risata, come a sottolineare che il karma li abbia puniti: “Vedi? Si lamentavano che non avevano il fuoco”.

