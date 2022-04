Ilary Blasi, ci sarà un nuovo sbarco all’Isola dei Famosi 2022. Questa è stata una delle novità più importanti della decima puntata del reality show, andato in onda per la prima volta di venerdì sera. Ma bisogna fare un passo indietro prima di parlare della proposta che ha scatenato Nicola Savino.

La scorsa settimana, infatti, Roger Balduino ha avuto un confronto con la sua ex fidanzata, Beatriz Marino, che lo ha accusato di averle mentito. “Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola. Dici che mi ami e dopo una settimana ti vedo innamorato di un’altra?”.





Isola dei Famosi 2022, la proposta all’ospite

Il modello brasiliano e attuale naufrago ha però continuato a rimanere accanto a Estefania Bernal, con cui l’intesa è stata forte sin dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022: “Le cose cambiano”, ha detto alla ex. Ex che nella decima diretta era tra gli ospiti in studio.

Prima un confronto a distanza proprio tra Beatriz Marino ed Estefania: “Cosa posso dirti Estefania? Ti manca sorellanza”. “A me importa di Roger dal giorno in cui l’ho conosciuto – la risposta dell’argentina – del suo passato non mi importa e tu fai parte del suo passato. Mi dispiace se sei sempre innamorata di lui, ma io so il contrario perché Roger mi ha sempre detto il contrario”.

Estefania si fida di Roger e non sembra preoccupata dalle parole di Beatriz! #Isola pic.twitter.com/BOzMT9sQug — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2022

“Roger non sta raccontando la verità ad Estefania, ma che posso dirle? Buona fortuna”, ha chiuso Beatriz. E qui è arrivata la proposta di Ilary Blasi, che le e ha chiesto se volesse un faccia a faccia con i due naufraghi, quindi di partire per l’Honduras e lei ha accettato. Immediata la reazione dell’opinionista de L’Isola dei Famosi 2022, Nicola Savino: “Ma allora sei str…!”.

