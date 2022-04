All’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi “tutto può cambiare” e in effetti la decima puntata ha sparigliato le carte. A inizio diretta la conduttrice aveva anticipato che ci sarebbe stata un’eliminazione flash e così, insieme a tante altre sorprese, è stato.

Intanto il primo eliminato: il televoto ha deciso che il naufrago a dover abbandonare la Palapa è Marco Senise con il 10% dei voti (Nick 46%, Ilona 26%, Roger ed Estefania 18%). Subito dopo, all’Isola dei Famosi 2022 un confronto a distanza tra Beatriz, ex fidanzata di Roger Balduino, e Etefania Bernal. Che si è concluso con un’inaspettata proposta della conduttrice.





Isola dei Famosi 2022, eliminazione a sorpresa

Beatriz è stata invitata da Ilary Blasi ad andare in Honduras per un faccia a faccia con la coppia dell’Isola dei Famosi 2022 e lei ha accettato. “Ma allora sei str…”, ha detto con ironia Nicola Savino alla padrona di casa. Che nel bel mezzo della diretta, poi, ha aperto un televoto flash.

Prima però una prova in spiaggia tra le due tribù: Tiburon e Cucaracha. A perdere sono stati proprio i Cucaracha e quindi tutta la squadra è finita al televoto. Il pubblico doveva quindi votare il proprio preferito tra Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Lory Del Santo.

Dopo poco Ilary Blasi è tornata a collegarsi con la Palapa e, aperta la busta, ha letto il verdetto del pubblico: se la prima a salvarsi è stata Guendalina Tavassi, ad avere la peggio sono stati suo fratello Edoardo e Lory Del Santo, che il pubblico ha deciso di eliminare. Ma come per Marco Senise non è stata “fatta fuori” dall’Isola ma spedita a Playa Sgamada.

