“Non ci provare”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi zittisce l’ospite in studio: la prima puntata inizia col botto

L’attesa è finita, l’Isola dei Famosi ha riaperto i battenti. Ad una settimana dalla chiusura del GF Vip il programma di Ilary Blasi è tornato. Un’edizione che si annuncia quanto mai interessante con una nuova disposizione e, per la prima volta, i naufraghi divisi in due categorie: single e coppie. Tra le tante novità anche i due opinionisti: da una parte Vladimir Luxuria, dall’altra Nicola Savino. La prima puntata, come di consueto, è stata dedicata all’arrivo dei naufraghi sull’Isola.



Tra i tanti concorrenti ad attirare l’attenzione del pubblico de l’Isola dei Famosi è stata la coppia Rodriguez formata da Jeremias e Gustavo che durante la prova ricompensa è stata battuta dal duo Clemente Russo e Laura Maddaloni. La prova consisteva un percorso a ostacoli tenendo tra le loro bocche una mela. Il frutto non può essere toccato e non può cadere. I Rodriguez perdono il controllo del frutto a differenza dell’altra coppia che però vengono ‘accusati’ da Vladimir Luxuria di aver barato.



Secondo l’opinionista de l’Isola dei Famosi la Maddaloni tiene suo marito vicino a sé, mantenendo ferma la sua mano dietro la testa di lui. In questo modo, secondo l’opinionista, i due evitano di far cadere la mela. L’intervento di Alvin, interrogato da Ilary Blasi, è risolutivo: nessuna violazione del regolamento. Cosa che fa sbuffare e non poco Jeremias.







E, nello studio dell’Isola dei Famosi, fa altrettanto l’ospite Cecilia che ammette: “Ci sono rimasta male. Potevano anche vincere”, facendo notare che anche Jeremias e suo padre avrebbero potuto usare le mani per tenersi stretti, a saperlo prima. Ma prima Nicola Savino spiega come la coppia avrebbero vinto, per un distacco già palese, poi è stata la volta di Ilary Blasi.



La padrone di casa dell’Isola dei Famosi ha immediatamente ripreso Cecilia stroncandola: “Vabbé, stacce!”. ‘Stacce’. Tradotto per i non romano: “Che ti piaccia o no è così, ci devi stare”, ovvero è un’esortazione all’accettazione di uno stato di cose. A Cecilia non è rimasto altro che farlo.