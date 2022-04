Dopo quasi un mese Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono sbarcati in Honduras all’Isola dei Famosi. I loro fan hanno dovuto aspettare un po’ di tempo prima di vederli all’opera. Prima della partenza, Guendalina ed Edoardo hanno avuto il privilegio di godersi un ultimo gustoso aperitivo, durante il quale hanno ammesso di non temere in maniera particolare nessuno degli altri concorrenti e di sentirsi più determinati che mai per questa esperienza. E hanno anche affermato di non temere nessuno degli altri naufraghi.

Quindi si sono lanciati – come avviene con tutti i naufraghi – dall’elicottero e hanno raggiunto a nuoto la spiaggia per poi fare ingresso nella Palapa dove sono stati accolti dai loro nuovi compagni d’avventura. Guendalina racconta che da giorni il fratello Edoardo non fa altro che parlare di Estefania Bernal: “Me l’hanno già fregata” esordisce il ragazzo indicando tra i naufraghi Roger Balduino con cui la modella pare avere già una buona intesa. “Mi spiace, sei arrivato tardi!”, commenta ironica Ilary Blasi da studio.





Appena arrivati a Cayo Cochinos i due nuovi naufraghi sono stati accolti positivamente dagli altri compagni di viaggio e hanno fatto il bagno di benvenuto sull’Isola. Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo hanno dimostrato subito di essere decisamente disorientati: “Non ci stiamo davvero capendo niente…”, ha detto l’ex gieffina e il fratello Edoardo ha poi aggiunto: “Spaesati completamente…”.

Durante il confessionale Guendalina Tavassi ha iniziato a urlare e dimenarsi, tanto da far preoccupare il fratello Edoardo. Difatti quest’ultimo all’inizio ha anche pensato avesse un attacco epilettico. In realtà, nulla di preoccupante: la neo concorrente dell’Isola dei Famosi, ha spiegato al fratello di essersi sentita qualche animale non meglio identificato camminare sul corpo: “Oddio…Cosa ho? Aiuto! Te lo giuro…Ho una cosa sotto al collo…Mi sento qualcosa dentro…” Il fratello è poi intervenuto cercando di tranquillizzare la sorella, che ha subito iniziato questa avventura in maniera un po’ caotica.

Infine i due fratelli hanno cercato un posto per dormire e per sistemare la stuoia. Guendalina Tavassi ha subito fatto sapere agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi di non voler dormire sotto le palme perché ha paura degli animali, preferendo mettere la stuoia vicina al mare. Tuttavia ci ha pensato Carmen Di Pietro a metterla in guardia: “Non ti conviene dormire lì sai? Ma poi se ti metti lì stai in discesa e l’acqua ti viene addosso…”. Insomma per i fratelli Tavassi l’Isola è appena iniziata.

