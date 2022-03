Isola dei Famosi, il cast si fa sempre più ricco. Dopo le ultime indiscrezioni sui concorrenti che prenderanno parte al reality dal prossimo lunedì 21 marzo Ilary Blasi può tirare un sospiro di sollievo. Ovviamente non sono mancati i momenti di difficoltà nel formare la rosa dei vip, ma soprattutto il cast al fianco della conduttrice. Vi abbiamo raccontato infatti della clamorosa assenza, proprio all’ultimo minuto, di Massimiliano Rosolino.

A dare la notizia sull’ex nuotatore è stato l’esperto Parpiglia che nei giorni scorsi ha dichiarato: “A proposito di Massimiliano Rosolino la situazione è questa: noi avevamo dato la notizia che Massimiliano Rosolino sarebbe stato di nuovo l’inviato de L’Isola dei Famosi per il 2° anno consecutivo. E anche Rosolino so che era convinto di ricoprire il suo ruolo. Solo che qualcosa all’ultimo minuto è saltato”. Pollice in su invece per l’inviato Alvin e per l’ex Iena Nicola Savino, mentre a quanto pare non sono arrivate a buon fine le trattative con Amanda Lear e Vladimir Luxuria come opinioniste.

Ma, come dicevamo, di fronte a qualche no e alle ordinarie difficoltà nel convincere questo o quel vippone, ecco diversi “sì”. A cominciare da Lory Del Santo e dal fidanzato Marco Cucolo, col quale la soubrette aveva già condiviso l’esperienza a Pechino Express nel 2016. “Voglio essere una cellula impazzita” la promessa della sempre elettrica Lory. Come se servisse dirlo a voce alta. E poi, ecco le ultimissime new entry. Un’altra coppia che farà fatica, molta fatica, a passare inosservata.





Isola dei Famosi 2022, arriva una coppia esplosiva

“Lei è una judoka, lui è un pugile, sono marito e moglie ed insieme parteciperanno come concorrenti fra le coppie di naufraghi dell’Isola dei famosi 2022. Il lui e la lei in questione rispondono al nome di Laura Maddaloni e Clemente Russo”. Boom. Anzi, boom boom. Da un lato la judoka figlia d’arte capace di conquistare eccellenti risultati a livello internazionale tra cui un 3° posto ai Giochi del Mediterraneo e poi ancora bronzo agli Europei sia nella competizione a squadre che in quella di club. Dall’altro il campione mondiale e il due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi Clemente “The White Hope” Russo.

Ad unirli, in tutti i sensi, lo sport. Pare che infatti Laura Maddaloni e Clemente Russo si siano conosciuti durante una gara. Poi si sono sposati a Cervinara in Campania, il 29 dicembre 2008 e hanno avute tre figlie, la prima, Rosy, nel 2011, poi due gemelle, Jane e Janet nel 2013. E ora sono entrambi pronti a sbarcare in Honduras. Solo che stavolta l’avversario da battere – o da abbattere – non sarà un atleta sul ring o sul tatami. Ma avrà le infide maschere che tutti gli appassionati dell’Isola conoscono bene tra prove di tenuta psicofisica e test di sopravvivenza, il tutto in un contesto di sfida h24 con altrettanti temuti sfidanti.