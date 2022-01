“È lui il nuovo inviato”. Isola dei Famosi: fuori Rosolino, dentro il bellissimo di Ballando

Massimiliano Rosolino non sarà più inviato all’Isola dei Famosi. A dare la notizia il sito Tv Blog, che annuncia anche il nome di chi potrebbe sostituirlo. Intanto in questi giorni sono stati confermati quattro concorrenti: Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e Ilona Staller, alias Cicciolina, e il figlio Ludwig Maximilian Koons.

Gli autori dell’Isola dei Famosi hanno pensato anche a un’altra coppia di naufraghi: Luca e Gianmarco Onestini ma in queste ore anche Lorena Lecciso ha confermato i rumors sulla sua partecipazione insieme alla figlia Jasmine Carrisi che circolavano in questi giorni.

Isola dei Famosi 2022, fuori Rosolino: chi è il nuovo inviato

“L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. – ha detto la showgirl e compagna di Albano Carrisi a Gossip e tv – A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.





Ma torniamo all’opinionista. “Fra i papabili al ruolo di nuovo inviato dell’Isola dei famosi 2022 Alvise Rigo è al momento quello che sta battendo tutte le altre candidature. – si legge su TV Blog – Alvise come noto è stato fra i concorrenti dell’ultima serie di Ballando con le stelle, riscuotendo in quell’occasione un buon successo soprattutto fra il pubblico femminile, ma siamo certi non solo femminile”.

“Alvise è stato ospite recentemente di Verissimo in cui ha raccontato particolari della sua vita privata: dall’abbandono forzato del rugby, sport che praticava con buoni risultati, poi l’approdo nel mondo della moda come modello e fino ad arrivare in televisione grazie a Milly Carlucci”.