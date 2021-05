Isola dei Famosi 2021, manca davvero poco ormai alla chiusura di questa edizione. La semifinale del reality show di Canale 5, condotta come sempre da Ilary Blasi con l’aiuto di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in studio e Massimiliano Rosolino in Honduras, è in programma lunedì 31 maggio in prima serata.

E il 21esimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021, c’è da scommetterci, sarà imperdibile per il pubblico che in queste settimane ha seguito le avventure (e anche disavventure, visti i tanti abbandoni) dei naufraghi. Sono rimasti in pochi e tra loro già due finalisti. Ossia Andrea Cerioli e Ignazio Moser, che la scorsa puntata si è sacrificato per il gruppo facendosi rasare barba e capelli a zero in diretta.

Semifinale Isola dei Famosi 2021: “Uno tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli rientra in gioco”

Nel corso della semifinale, ai 2 finalisti già scelti, il pubblico del programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia conoscerà le ultime 4 caselle che andranno a comporre i 6 finalisti della quindicesima edizione. Ovviamente per guadagnarsi l’ambito posto, i naufraghi dovranno affrontare diverse prove e sottoporsi al televoto. Televoto che decreterà anche l’eliminazione di Isolde Kostner e Matteo Diamante.







Ma non va dimenticata l’altra Isola, ovvero quella abitata da Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. Uno avrà quindi l’opportunità di rientrare in gioco e di fare così una sorpresa inaspettata agli ex compagni di avventura che ritroveranno uno di loro a occupare la sesta casella della finale che andrà in onda il prossimo 7 giugno e per la prima volta nella storia del reality, il vincitore sarà incoronato direttamente in Honduras, a Cayo Cochinos.

Tornando alla semifinale di lunedì 31 maggio, tra gli ospiti in studio ci saranno gli ex naufraghi Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia, Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera detta la “Spacca Cocchi” e anche Andrea Damante, che è molto amico di Ignazio Moser. Quest’ultimo si è da poco aperto con Awed dicendosi dispiaciuto per il fatto che i suoi genitori non gli hanno fatto arrivare alcuna lettera ma conoscendoli non succederà.