Ora c’è solo grande attesa per la finale dell’Isola dei Famosi 2021. In programma lunedì 7 giugno, l’ultima puntata del reality show quest’anno affidato a Ilary Blasi, con l’aiuto di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in studio e Massimiliano Rosolino in Honduras sarà diversa da tutte le precedenti perché per la prima volta nella storia, il vincitore sarà incoronato direttamente in Honduras, a Cayo Cochinos, e non a Milano.

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2021 sono Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Quest’ultima ha vinto col 62% dei voti contro Isolde Kostner, che è stata definitivamente eliminata insieme a Roberto Ciufoli, ‘fatto fuori’ al televoto flash con il 18% dei voti contro Isolde e Beatrice.

Isola dei Famosi 2021, urla in diretta durante la proclamazione del terzo finalista

Alla fine tutti i finalisti sono sbarcati su Cayo Paloma, dove vivranno i loro ultimi giorni in Honduras, mentre i cinque abitanti della vecchia Playa Reunion si sono sfidati per evitare il televoto che durerà fino a lunedì prossimo. In diretta, Ilary Blasi ha infatti già aperto il primo televoto per la finale. Ma durante la puntata non sono mancati fuoriprogramma.





Nel corso della prima sfida del terzo finalista di questa 15esima edizione un piccolo colpo di scena in diretta. Dopo una prova di resistenza in acqua, è stato Awed il primo naufrago a essersi accaparrato un posto in finale con Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Ma al momento della ‘proclamazione’, si sono sentite delle forti urla in studio e Ilary Blasi è subito intervenuta per capire cosa fosse successo.

Massimiliano Rosolino ha quindi spiegato a conduttrice e pubblico che erano urla di gioia: Valentina Persia non è riuscita a trattenersi tanta era la gioia per la vittoria del suo amico Awed, che infatti ha subito abbracciato fortissimo. Ma dopo la felicità, una scelta difficile per lo youtuber: “L’Isola è giusta ma anche severa – gli ha detto Ilary Blasi – Per una gara vinta, chiede in cambio una scelta. Devi condannare al televoto per l’eliminazione uno dei tre compagni che hai vicino. Chi vuoi mandare al televoto?”. Awed alla fine ha scelto di mandare al televoto Miryea.