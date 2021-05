Proprio stasera la nostra serata potrà essere allietata da una nuova puntata dell’Isola dei Famosi e secondo le anticipazioni fornite dai canali social del programma si apprende che in studio ci sarà un ospite super speciale e ancora inedito. In questa 15esima edizione del reality più avventuroso che ci sia ne sono già accadute delle belle e ancora non esiteranno ad accadere

Qualche indizio sull’ospite che sarà presente oggi in studio: è stata eliminata al televoto flash mentre era su Playa Imboscadissima in compagnia alla bellissima e resistente Beatrice Marchetti, che ora come ora si sta trovando particolarmente bene con un Roberto Ciufoli, rinato e finalmente libero di dare sfogo a tutta la sua irresistibile simpatia. Avete indovinato?!

Proprio la Lodo è stata eliminata al televoto flash mentre era su Playa Imboscadissima insieme alla bellissima Beatrice Marchetti, che proprio in queste ultime ore ha trovato un feeling niente male con un Roberto Ciufoli risorto dalle ceneri e finalmente libero di dare sfogo a tutta la sua incontenibile simpatia. Il commento di Francesca Lodo sui social: “Sono pronta, anzi, prontissima”. Chi sarà il nuovo finalista di questa nuova puntata? La favorita è Beatrice Marchetti, anche se Valentina Persia è molto amata dal pubblico da casa.

Ad oggi i due finalisti all’Isola dei Famosi sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser, ma senza ombra di dubbio questa sera Ilary Blasi annuncerà un altro finalista (se non due): arrivati a un passo dalla finale, tutti i concorrenti rimasti sulla playa vogliono accaparrarsi un posto al fine di poter coronare questo difficile percorso con una vittoria indimenticabile.