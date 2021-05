C’è grande attesa per la finale dell’Isola dei famosi, un’edizione caratterizzata dagli infortuni e ritiri, da Elisa Isoardi a Beppe Brada, passando per Paul Gascoigne e Brando Giorgi. Al timone una spumeggiante Ilary Blasi e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Anche se si è parlato di flop, in realtà la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha ottenuto un riscontro positivo in termini di ascolti. Si parla di una media del 15% di share nei due appuntamenti settimanali, che hanno portato a importanti introiti economici per Mediaset. Partita dal 21,68% con 3.602.000 spettatori, il pubblico ha perso interesse puntata dopo puntata, ma come anticipato da Blogo il reality show resterà su Canale 5 per altre due edizioni.

Il programma tornerà infatti già a partire dal prossimo anno tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2022 e sembra che alla conduzione sia stata confermata Ilary Blasi. E intanto è partito il toto vincitore, secondo i bookmakers i nomi in ballo sono quattro: Valentina Persia Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli.





Sarebbero loro candidati alla vittoria della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi. “Superscommesse” punta sullo youtuber Awed, con quote che si aggirano intorno al 2,75 e 2,80. A causa della pandemia da coronavirus la proclamazione del vincitore si svolgerà in Honduras e non più nello studio di Milano.

Lunedì 31 maggio andrà in onda la semifinale e a contendersi un posto in finale saranno due naufraghi: l’ex pupo de ‘La pupa e il secchione viceversa’ Matteo Diamante e l’ex campionessa di sci Isolde Kostner. Come riporta il sito Biccy, secondo i bookmakers sarà la naufraga a superare la nomination e ad arrivare (nuove nomination permettendo) in finale. Sarà quindi Matteo Diamante a dover abbandonare l’Isola dei famosi e tornare in Italia.