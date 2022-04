La dodicesima puntata dell’Isola dei famosi 2022 si è aperta con la lite tra Guendalina Tavassi, Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo. Come spesso capita durante il reality show condotto da Ilary Blasi, la tensione è salita alle stelle a causa del cibo. Secondo l’accusa di Laura Maddaloni, Guendalina Tavassi avrebbe trovato un cocco decidendo di non condividerlo con i compagni. Una scelta che ha fatto infuriare la moglie di Clemente Russo e tra le due donne infatti i toni si sono alzati. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 Ilary Blasi ha richiamato le naufraghe per un confronto.

“Penso che sia prevenuta nei miei confronti. – ha detto Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 – Quando è toccato a voi avere le cose vostre, tipo il caffè, a me non lo avete dato. Mai visto. Avete fatto il caffè per i vostri compagni, anche quando non c’erano più le squadre, e mai una tazzina se non quando l’ho reclamato più volte. Quando si dividono i cocchi si fanno parti eque. Per quanto riguarda pesce, conchiglioni ecc… Chi trovava le cose vengono divise a metà”.





Isola dei Famosi 2022, lite tra Laura Maddaloni e Guandalina Tavassi

A questo punto Ilary Blasi ha chiesto a Guendalina se Laura e Clemente hanno esagerato nei suoi confronti. “Certo, mi hanno detto parolacce, mi sono venuti sotto… Io non ho detto parolacce… Mi hai detto all’anima di chi è morto… Io ti dicevo che vuoi fare? Mi fanno paura perché sono pugile e judoka. Ho paura, sì. A parole posso parlare ma se c’è da fare altro… Sono convinta di avere ragione“, ha detto ancora la Tavassi.

A questo punto è arrivata la replica di Laura Maddaloni, che ha accusato la compagna di averla vista dirigersi verso un’area vietata per prendere i cocchi: “È facile etichettare le persone, non mi piace. Io ti sono venuta sotto per dirti una cosa a bassa voce. Io ero venuta lì per non farci sentire dalle telecamere: “Io so dove tieni i cocchi”. Falla finita perché non voglio essere presa in giro. Sapevo dove andavi a prendere i cocchi”.

Buongiorno solo alle mie due naufraghe del cuore, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro ❤ #isola pic.twitter.com/Phv3EvnLt0 — diana (@_diana87) April 30, 2022

“Il giorno dopo è venuta a corrompere me ed Estefania. Ha detto: “Non ci sono telecamere, vuoi venire con me…?” Non mi interessa il cibo… La presa in giro, il fatto che i cocchi li pesca il mare. Non venire dal lato nostro a dire: “l’ho pescato io, lo mangio io”, ha detto ancora. Alla fine Ilary Blasi ha cercato di chiudere la polemica proponendo una gara tra le due, gara vinta da Laura, che però ha deciso di dare un pezzo di cocco alla sua avversaria.

